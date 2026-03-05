Primăvara în farfurie: Cum să prepari pesto de urzici cu nuci

Rețeta propune combinația clasică de nuci și ulei de măsline extravirgin, completată de usturoi și parmezan. Pentru varianta de post se poate folosi drojdie inactivă în locul brânzei.

Rețetă de pesto de urzici

Ingrediente

200 g frunze de urzici (fără tulpini)

50 g nuci

50 g parmezan ras sau 2 linguri de drojdie inactivă

2 căței de usturoi

80 ml ulei de măsline extravirgin

Zeama de la ½ lămâie

Sare și piper, după gust

Mod de preparare

Spală și opărește urzicile 1-2 minute, apoi răcește-le rapid în apă cu gheață pentru a păstra culoarea verde.

Prăjește nucile 2-3 minute într-o tigaie uscată, pentru a intensifica aroma.

Mixează urzicile, nucile, usturoiul și parmezanul până obții o pastă fină. Adaugă treptat uleiul de măsline și zeama de lămâie, condimentând cu sare și piper.

Mod de utilizare și păstrare

Pesto-ul de urzici poate fi folosit ca sos pentru paste, dressing pentru salate sau tartinat pe pâine prăjită. Se păstrează în frigider, într-un borcan bine închis, acoperit cu un strat de ulei de măsline timp de până la 5 zile, potrivit hellotaste.ro.

De ce să alegi pesto de urzici cu nuci?

Este un superaliment natural, bogat în fier, vitamine și antioxidanți.

Combină gustul ierbos și proaspăt al urzicilor cu aroma bogată și untoasă a nucilor.

Oferă versatilitate maximă, fiind potrivit pentru diverse preparate culinare, de la paste și orez, până la legume coapte sau cartofi copți.

Sugestie de servire: încercați-l cu spaghete sau ca topping pentru bruschette.