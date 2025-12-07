Ce personalitate conduce topul vizualizărilor pe Wikipedia în 2025

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley din septembrie, iar articolul despre acesta a fost vizualizat de aproape 45 de milioane de ori, potrivit datelor Fundației Wikimedia.​

Topul celor mai citite pagini Wikipedia 2025

Locul 1: Charlie Kirk – peste 45 de milioane de vizualizări, după asasinatul său.​

Locul 2: Lista deceselor notabile din 2025 – aproape 43 de milioane de vizualizări.​

Locul 3: Ed Gein, criminalul în serie care a inspirat serialul Monster de pe Netflix – peste 31 de milioane de vizualizări.​

Locul 4: Donald Trump – 25 de milioane de vizualizări, pentru a opta oară în topul anual.​

Locul 5: Papa Leon al XIV-lea, născut în Chicago – prezent în top pentru prima dată.​

Politică, showbiz și tendințe globale

Politica americană a dominat topul, cu prezența lui Donald Trump, Elon Musk și Zohran Mamdani, noul primar al New Yorkului.

YouTuberul MrBeast a intrat pentru prima dată în top 20, iar filmul Sinners și serialul Adolescence au fost printre cele mai căutate subiecte din domeniul entertainmentului.​

Context internațional

Peste 40% din vizualizările paginii lui Charlie Kirk au venit din afara Statelor Unite, arătând impactul global al evenimentelor politice americane.

Topul reflectă, de asemenea, interesul pentru personalități controversate, criminali notorii și fenomene culturale, cum ar fi serialele de succes de pe platformele de streaming.​

Aceste date evidențiază cum tragediile, politica și cultura pop continuă să atragă atenția publicului din întreaga lume pe platformele de informare online., potrivit stiripesurse.ro.