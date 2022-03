Cum protejezi cel mai bine un iPhone 12?

De ce vorbim despre preț? Pentru că deși este o sumă mare pentru România, utilizatorii din țara noastră rămân fideli companiei din Silicon Valley, California. Românii se înghesuie în Apple Shop-urile din țară dar fac și precomenzi pe marile magazine online de fiecare dată când un nou model este anunțat, chiar dacă nu beneficiază de mari îmbunătățiri față de actualul telefon pe care îl dețin. Acest comportament al utilizatorilor se datorează și ecosistemului Apple ce îi ajută pe aceștia să folosească mai multe dispozitive împreună, ele sincronizându-și automat fotografiile, melodiile, documentele și multe altele.

Însă... știm că telefoanele sunt destul de sensibile, iar sticla de pe ecran sau de pe partea din spate se sparge destul de repede dacă scapi telefonul sau îl lovești. Vom prezenta câteva huse de protecție și prevenție a daunelor pentru utilizatorii de iPhone 12, dar și pentru iPhone 12 Pro.

În funcție de utilizator și nevoile acestuia, husele de protecție se împart mai multe categorii, acestea având uneori și rol estetic, însă dacă doriți protecție mărită va trebui să optați pentru una mai voluminoasă, cu pereții mai groși pentru a absorbi un eventual impact.

De cele mai multe ori, majoritatea dintre noi optăm pentru o husă de tip bumper, din cauciuc, însă aceasta nu oferă întotdeauna cea mai bună protecție. Este utilă în cazul prevenirii zgârieturilor pe partea din spate, uneori protejând și camerele, evitând atingerea acestora de diverse suprafețe unde punem telefonul. Totodată, marginile sunt subțiri și nu atenuează șocurile puternice, iar ecranul este expus.

Protecție suplimentară oferă husele de tip carte, ce acoperă și partea frontală a telefonului, de cele mai multe ori fiind zgâriată de obiectele de care telefonul se freacă prin buzunar. Acest tip de huse oferă cea mai mare protecție, ajutându-vă să vă bucurați de telefon o perioadă mai lungă de timp, iar când se lansează noul model să obțineți un preț mai mare la vânzare, fiind fără defecte fizice.

Materialele din care sunt realizate husele sunt și ele foarte importante. Acestea având diverse niveluri de absorbție a șocurilor. Pielea ecologică nu va prelua atât de mult șocurile, fiind subțire, în timp ce husele din plastic sau silicon preiau mai bine șocurile, iar dacă sunt varianta rugged, menită să ofere cea mai mare protecție, acestea sunt mai groase, cu întărituri la colțuri. Acestea au și un dezavantaj major, sunt foarte voluminoase și buzunarul poate părea foarte mare, pierzând aspectul elegant al telefonului.

Și dacă tot vorbim de aspect... cu siguranță multi utilizatori preferă să păstreze telefonul fără o husă, fără folie din sticlă pe ecran, pentru a-l utiliza și a se bucura din plin de frumusețea lui, însă sunt și conștienți de riscul la care se expun. Într-o altă categorie se află cei ce aleg un nivel mediu al protecției, cei ce își cumpără o husă cu un nivel scăzut de rezistență, dar care are mai mult rol estetic, având diverse desene imprimate, diverse culori sau chiar diverse decorațiuni ștanțate, aplicate, brodate, etc. Imaginația utilizatorilor când vine vorba de a utiliza o husă de protecție nu are limite, însă cu siguranță toți se gândesc la a se bucura mai mult de telefon, fiecare având grijă în felul lui.

Tu cum îți protejezi iPhone-ul 12? Ce fel de husă de protecție ai? Din ce materiale e confecționată? Te-a salvat vreodată de o situație sensibilă?