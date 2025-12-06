Tranzitul Mercur–Jupiter aduce eliberare pentru 3 zodii pe 6 decembrie 2025

Tranzitul Mercur în trigon cu Jupiter aduce claritate mentală, energie pozitivă și un sentiment profund de ușurare. Tensiunile se estompează, presiunea scade, iar lucrurile care păreau blocate încep să se miște din nou în direcția potrivită.

Pentru multe persoane, weekendul aduce un moment de respiro, dar pentru aceste trei zodii, efectele sunt spectaculoase: soluțiile apar, discuțiile se limpezesc, iar perspectivele devin mult mai optimiste.

Această aliniere astrală restabilește echilibrul, oferă înțelepciune și impuls pentru a merge înainte. Drumul se eliberează, iar ceva mult așteptat începe, în sfârșit, să avanseze.

1. Scorpion

Tranzitul Mercur–Jupiter îți luminează mintea și îți arată exact ce te-a ținut pe loc, Scorpion. Înțelegi imaginea de ansamblu și nu te mai simți captiv în temeri vechi sau în incertitudini.

Pe 6 decembrie, o situație care părea imposibilă începe să se transforme în favoarea ta. O discuție importantă — poate una pe care ai tot amânat-o — îți ia o povară de pe umeri. Adevărul iese la suprafață, iar tu poți, în sfârșit, să respiri.

Până la finalul zilei, simți sprijin, stabilitate și o direcție clară. Greutățile se retrag, iar tu ești pregătit să le închizi ușa în nas. De data aceasta, definitiv.

2. Capricorn

Pentru tine, Capricorn, Mercur trigon Jupiter aduce în sfârșit relaxarea de care aveai nevoie. Ai simțit o presiune uriașă în ultimele săptămâni, iar ritmul intens te-a epuizat.

Acest tranzit curăță haosul mental și îți arată unde merită să investești energie — și unde te-ai chinuit inutil. Pe 6 decembrie, găsești soluția la o problemă care persista de mult. O rezolvare realistă, logică și încurajatoare apare exact când ai nevoie.

Trecerea într-o nouă etapă îți redă puterea personală. Greutățile se risipesc pentru că tu schimbi ritmul și preiei controlul. Este momentul tău să revii în forță.

3. Pești

Pentru Pești, acest tranzit este o revelație. Mercur în trigon cu Jupiter îți arată ce anume ți-a consumat energia și te ajută să pui capăt oboselii emoționale.

Confuzia dispare, iar tu intri într-o stare de claritate neobișnuit de puternică. Pe 6 decembrie, primești un insight care îți restabilește încrederea și îți calmează anxietatea. Reușești să rezolvi ceva ce te apăsa intens — poate o dilemă personală, poate o discuție dificilă.

Înțelegi mai bine ce vrei... și mai ales ce nu vrei. Această delimitare îți aduce liniște, ordine și sfârșitul perioadei grele. Bravo, Pești — ai controlul în mâini.