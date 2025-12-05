Bolojan: 17 companii de stat vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare sau lichidare

Premierul a semnalat adoptarea în ședința de vineri a memorandumului privind reforma companiilor de stat.

„Am făcut o analiză săptămânile trecute , avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, deci nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interrs legitim ca marile companii de stat să fie bine adminpsitrate. Prin acest memorandum se definesc cu claritate rolul instituțiilor implicate în așa fel încât după parcurgerea tuturor perioadelor să putem spune care din aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate, cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să fie mai competitive, că ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari”, a declarat premerul.

„De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate, prin fuziune, divizare, transformare sau care vor fi lichidate”, a apus Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, sunt 17 companii care au fost comunicate de ministere în acest prim pachet, el menționând companiile din transporturi și Energie: Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului.

„Luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabili pe fiecare minister, fiecare autoritate tutelară, se va colabora cu agenția care monitorizează perfromanța, în așa fel încât, în cursul anului viitor, să nu mai avem situația pe care am întâlnit-o anul acesta, în care bugetele erau aprobate în a doua jumătate a anului, ci bugetele acestor companii să fie aprobate imediat ce se aprobă bugetul de stat, în primul trimestru, să fie ținte cât de poate de clare pentru responsabilii acestor companii și un parcurs clar care să însemnă măsuri fără echivoc pentru îmbunătățirea performaței acestora”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că lista completă a companiilor din acest prim pachet va fi transmisă presei la finalul briefingului de la Guvern.

(sursa: Mediafax)