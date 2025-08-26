Dreptul copiilor la propria imagine. Ce riscă părinții dacă postează fotografii fără consimțământ pe reețelele sociale

Prin urmare, părinții trebuie să obțină acordul adolescenților dacă vor să posteze fotografii cu ei pe rețelele de socializare. De la această vârstă, adolescenții sunt considerați capabili să ia decizii în privința imaginii lor.

În cazul în care părinții postează imagini cu copiii lor de peste 14 ani, aceștia pot declanșa acțiuni legale, solicitând retragerea fotografiilor, interdicții de publicare sau chiar despăgubiri. Deși până în prezent nu au fost consemnate sancțiuni drastice, legislația prevede măsuri serioase împotriva încălcării dreptului la imagine.

Cât timp pot petrece copiii pe telefon

Această reglementare vine într-un context în care tot mai mulți copii și adolescenți petrec multe ore în mediul online.

Specialiștii trag semnale de alarmă asupra accesului timpuriu la tehnologie, unii copii având acces la telefoanele mobile de la 5 ani. Consecințele pot fi grave, incluzând izolarea socială și detașarea de realitate.

Unele state au luat măsuri stricte Marea Britanie a propus limitarea timpului petrecut zilnic online la două ore pentru copii, în timp ce în Australia a fost interzis accesul la YouTube pentru persoanele sub 16 ani, potrivit spynews.ro.