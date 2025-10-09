Fraudă pe WhatsApp: Cum sunt păcăliți românii să trimită bani urgent

Escrocii anunță schimbarea numărului de telefon, apoi cer urgent mii de lei. De multe ori, părinții sau rudele sunt păcăliți și virează rapid sumele cerute, fără a verifica informațiile.

Cum acționează escrocii

Infractorii compromit conturile WhatsApp reale și trimit mesaje către lista de contacte a victimei, sporind astfel credibilitatea cererii. Astfel, riscul ca interlocutorul să creadă că răspunde unui membru de familie sau unui prieten apropiat este mare.

Un caz recent arată cum un bărbat a fost convins să transfere 1.700 lei, crezând că ajută un membru al familiei. Păgubitul și-a dat seama că a fost păcălit abia după verificarea directă cu persoana respectivă.

Autoritățile recomandă astfel verificarea serioasă înainte de orice transfer de bani și comunicarea directă cu persoanele care solicită ajutor financiar.

Orice tentativă de înșelăciune trebuie semnalată urgent la 112.

„Nu apăsați pe linkuri suspecte și nu transferați bani pe baza unor mesaje venite pe WhatsApp, chiar dacă par trimise de cineva cunoscut. Este una dintre cele mai periculoase și răspândite metode de fraudă ale momentului”, avertizează Poliția Română.