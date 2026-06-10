x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Tech Gadget Funcție nouă la Apple: iPhone-ul îți va schimba singur parolele compromise, fără să te mai întrebe

Funcție nouă la Apple: iPhone-ul îți va schimba singur parolele compromise, fără să te mai întrebe

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   09:45
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Funcție nouă la Apple: iPhone-ul îți va schimba singur parolele compromise, fără să te mai întrebe
Apple folosește inteligența artificială pentru a lupta împotriva hackerilor

Apple a prezentat la conferința anuală a dezvoltatorilor, WWDC 2026, o nouă funcție de securitate bazată pe inteligență artificială care poate schimba automat parolele compromise ale utilizatorilor, fără intervenția acestora.

Noua opțiune face parte din suita Apple Intelligence și extinde funcționalitățile existente care detectează parolele slabe sau expuse în breșe de securitate.

Potrivit companiei, sistemul va putea utiliza capabilități de inteligență artificială pentru a accesa site-urile web relevante, a autentifica utilizatorul și a genera o nouă parolă în locul celei compromise. Parola actualizată va fi salvată automat în aplicația Passwords a Apple.

Până acum, utilizatorii trebuiau să schimbe manual parolele pentru fiecare cont afectat, un proces care putea deveni dificil mai ales în cazul conturilor protejate prin autentificare în doi pași.

Noua funcție reprezintă unul dintre cele mai concrete exemple de utilizare a inteligenței artificiale de tip „agentic”, capabilă să efectueze acțiuni în numele utilizatorului. Apple susține că tehnologia poate interveni direct pentru a remedia o problemă de securitate imediat după identificarea unei parole compromise.

Analiștii din domeniul tehnologiei consideră că funcția ar putea avea un impact semnificativ asupra securității cibernetice a utilizatorilor obișnuiți, în condițiile în care reutilizarea parolelor și întârzierea schimbării acestora după o breșă de date rămân practici frecvente.

Noua opțiune diferențiază Apple de alte companii tehnologice. Deși managerii de parole ai unor platforme concurente pot identifica parole slabe sau compromise, aceștia nu pot, în prezent, să le schimbe automat în numele utilizatorului.

Apple nu a anunțat deocamdată calendarul complet de implementare a funcției. Aceasta face parte din noua generație de instrumente Apple Intelligence prezentate în cadrul WWDC 2026.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: apple parole
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri