Jurnalul.ro Tech Gadget Ar trebui să deconectezi încărcătoarele când nu sunt folosite?

de Vali Deaconescu    |    16 Sep 2025   •   21:15
Sursa foto: Unsplash.com/incarcator telefon

Mulți dintre noi lăsăm încărcătoarele de telefon conectate la priză 24/7, considerând că nu fac niciun rău. Însă experții avertizează că acest obicei aparent banal poate crește factura la energie, reduce durata de viață a încărcătorului și chiar poate provoca incendii.

Încărcătoarele consumă curent chiar și când nu le folosești

„Chiar și atunci când nu e conectat un telefon, majoritatea încărcătoarelor consumă un mic curent, numit phantom load sau vampire power,” explică Leclair pentru Southern Living. „Nu este o pierdere uriașă, dar pe termen lung se adună pe factura de electricitate.”

Motivul real: siguranța și durata de viață a încărcătorului

Costurile suplimentare la energie sunt doar o parte a problemei. „Principalul motiv pentru care recomand să deconectezi încărcătoarele este siguranța,” spune McCarthy. „Lăsate permanent în priză, acestea se încălzesc și își uzează componentele mai repede. În cazul încărcătoarelor vechi sau deteriorate, acest lucru crește riscul de incendiu.”

Alte riscuri pe care nu le luăm în calcul

Pe lângă riscul de incendiu și consumul de energie:

  • Pericol pentru copii și animale de companie: „Un cablu atârnat poate fi tras sau mușcat, iar încărcătorul are curent la capăt chiar și fără telefon conectat,” avertizează Leclair.

  • Îmbătrânirea prematură a încărcătorului: menținerea lui în priză îl face să se uzeze mai repede, ceea ce înseamnă că vei cheltui mai des pe unul nou.

  • Compatibilitatea tensiunii: folosirea unui cablu nepotrivit cu un încărcător de tip fast-charge poate cauza supraîncălzire și pericol de incendiu.

Cum să-ți amintești să le scoți din priză

Electricienii recomandă câteva soluții simple:

  • Transformă-l într-un obicei: scoate încărcătorul când iei telefonul dimineața. După câteva zile, devine rutină.

  • Fă-l ușor accesibil: mută încărcătorul pe o priză la vedere sau folosește un prelungitor cu mai multe porturi USB pe noptieră.

  • Folosește tehnologia: un smart plug sau un timer poate opri alimentarea automat atunci când nu ești acasă.

  • Power strip cu întrerupător: dacă ai mai multe încărcătoare, conectează-le la o priză cu buton pentru a le opri dintr-o singură mișcare.

Subiecte în articol: incarcator priza smartphone
