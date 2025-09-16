Ar trebui să deconectezi încărcătoarele când nu sunt folosite?

Încărcătoarele consumă curent chiar și când nu le folosești

„Chiar și atunci când nu e conectat un telefon, majoritatea încărcătoarelor consumă un mic curent, numit phantom load sau vampire power,” explică Leclair pentru Southern Living. „Nu este o pierdere uriașă, dar pe termen lung se adună pe factura de electricitate.”

Motivul real: siguranța și durata de viață a încărcătorului

Costurile suplimentare la energie sunt doar o parte a problemei. „Principalul motiv pentru care recomand să deconectezi încărcătoarele este siguranța,” spune McCarthy. „Lăsate permanent în priză, acestea se încălzesc și își uzează componentele mai repede. În cazul încărcătoarelor vechi sau deteriorate, acest lucru crește riscul de incendiu.”

Alte riscuri pe care nu le luăm în calcul

Pe lângă riscul de incendiu și consumul de energie:

Pericol pentru copii și animale de companie: „Un cablu atârnat poate fi tras sau mușcat, iar încărcătorul are curent la capăt chiar și fără telefon conectat,” avertizează Leclair.

Îmbătrânirea prematură a încărcătorului: menținerea lui în priză îl face să se uzeze mai repede, ceea ce înseamnă că vei cheltui mai des pe unul nou.

Compatibilitatea tensiunii: folosirea unui cablu nepotrivit cu un încărcător de tip fast-charge poate cauza supraîncălzire și pericol de incendiu.

Cum să-ți amintești să le scoți din priză

Electricienii recomandă câteva soluții simple:

Citește pe Antena3.ro A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani