Înșelătorie pe iPhone. Utilizatorii riscă să rămână fără bani în cont

Hackerii trimit emailuri false, mascate sub formă de notificări oficiale Apple privind achiziții frauduloase,pentru a păcăli victimele să sune la un număr fals de asistență.

Invitație iCloud Calendar

Potrivit experților, citați de Daily Mail, în mesajele frauduloase este inclusă o invitație iCloud Calendar ce conține un text ascuns care avertizează asupra unei plăți suspecte prin PayPal. Atunci când utilizatorii acceptă invitația, primesc automat mesaje care le imită pe cele Apple, ceea ce le face să pară autentice și să eludeze filtrele de securitate obișnuite.

Victimele sunt îndemnate să contacteze infractorii printr-un număr de telefon fals, unde sunt manipulate să instaleze software malițios ce le oferă atacatorilor acces la informațiile personale și financiare, inclusiv conturile bancare.

Specialiști în securitate atrag atenția că această metodă profită de încrederea utilizatorilor în serviciile Apple și de faptul că mesajele sunt livrate prin canale oficiale. Expertul Jamie Akhtar explică că atenția trebuie sporită deoarece invitațiile iCloud Calendar nu sunt verificate la fel de riguros ca emailurile obișnuite, ceea ce face phishing-ul eficient.

Măsuri de protecție

Sunt recomandate măsuri de precauție, cum ar fi verificarea atentă a sursei mesajelor, evitarea apelării numerelor suspecte și instalarea de soluții de securitate pe dispozitive. Dacă au dubii, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze direct serviciile oficiale Apple sau ale băncilor pentru confirmarea informațiilor, potrivi a1.ro.