Jocuri PlayStation Plus, iunie 2025. La ce titluri au acces abonații

Acestea pot fi descărcate în perioada 3 - 30 iunie 2025. Până pe 2 iunie, abonații PlayStation Plus au avut acces și la jocurile pentru luna mai, respectiv: Survival Ascended, Balatro și Warhammer 40,000: Boltgun.

4 jocuri PlayStation Plus

Abonații pot să joace pe terenul de baschet în NBA 2k25, să supraviețuiască într-o casă plină de orori în Alone in the Dark , să exploreze un viitor fantastic în Bomb Rush Cyberfunk sau să participe la aventuri SF în Destiny 2: The Final Shape, notează useit.ro.

NBA 2K25 | PS4, PS5

Cu NBA 2K25, jucătorii pot ajunge pe terenul de baschet. Cu ajutorul Powered by ProPLAY, jucătorii au control maxim asupra modului în care concurează pe teren.

Pot alege între mai multe moduri de joc, printre care MyCAREER, MyTEAM, MyNBA și The W.

Există numeroase opțiuni de personalizare a echipelor și modului de joc, în funcție de preferințele utilizatorilor.

Alone in the Dark | PS5

Aceasta este o versiune nouă a titlului din 1992, care a doborât numeroase recorduri la lansare.

Acțiunea jocului are loc în anii 1920, în SUA. Emily Hartwood îl angajează pe detectivul Edward Carnby pentru a-l găsi pe unchiul său. În căutarea lor ajung la Conacul Derceto, o casă enormă care ascunde un secret întunecat.

Jucătorii pot alege între Edward și Emily pe măsură ce explorează conacul și descoperă orori ce sfidează realitatea. Pentru a găsi răspunsurile pe care le caută, jucătorii trebuie să supraviețuiască înfruntărilor cu creaturi periculoase și să rezolve probleme.

Bomb Rush Cyberfunk | PS4, PS5

Jucătorii care vor să se exprime artistic pot alege Bomb Rush Cyberfunk, joc axat pe graffiti. Utilizatorii trebuie să combine diferitele trucuri pe care le învață pentru a-și lăsa amprenta în orașul New Amsterdam, în timp ce evită poliția.

În Bomb Rush Cyberfunk, Red e un artist graffiti care are un craniu cibernetic. În căutarea originii sale, el se alătură echipei Bomb Rush Crew. Treptat descoperă cum și-a pierdut capul și care e legătura cu lumea graffiti din oraș.

Destiny 2: The FinalShape | PS4, PS5

Jucătorii trebuie să pornească într-o călătorie periculoasă prin care să oprească războiul dintre Lumină și Întuneric. Noua expansiune a jocului include o nouă campanie, o nouă subclasă Prismatic și noi arme pe care jucătorii le pot folosi în aventura lor SF.