Lupta între giganții IT: Microsoft actualizează Windows pentru a împiedica utilizatorii să descarce Google Chrome

Dacă deschideți pagina de descărcare Chrome în Microsoft Edge este posibil să vedeți un nou banner în partea de sus.” În loc să prezinte doar comparația obișnuită Edge versus Chrome, Microsoft se concentrează acum pe protecție.”

Microsoft Edge versus Google Chrome

Microsoft a mai jucat cu această temă. Și este esențială pentru campania Apple Safari versus Chrome, care se concentrează pe confidențialitate, urmărire și amprentare. În ceea ce privește această ultimă campanie, Microsoft prezintă Edge ca o „opțiune all-in-one, cu funcții precum navigare privată, monitorizare a parolelor și protecție împotriva amenințărilor online”.

Cel mai interesant este faptul că Microsoft a subliniat de obicei că Edge este construit pe aceeași bază ca și Chrome, cu toate beneficiile Chrome, doar mai bune. „Însă acum aceste puncte lipsesc. Mesajul rămâne centrat pe funcțiile de siguranță încorporate.”

Există acum și „o pagină dedicată Siguranței Online pe site-ul web Microsoft”, care direcționează utilizatorii atunci când fac clic pe butonul „Navigați în siguranță”, de la Microsoft.

Browserul Choice Alliance, care include Google Chrome, printre altele, spune că „Microsoft transmite mesaje înșelătoare despre securitatea navigării pentru a interfera cu alegerile utilizatorilor privind descărcările” iar „Microsoft ar trebui să fie de partea utilizatorilor, în loc să mascheze aceleași vechi ferestre pop-up cu mesaje noi, și să pună capăt campaniei sale de subminare a alegerilor consumatorilor și de blocare a browserelor concurente”.

Chrome atrage mai multe titluri despre amenințări de securitate decât orice alt browser. Anul acesta, Cybersecurity News spune că „Google a abordat un val semnificativ de vulnerabilități zero-day exploatate activ, care afectează browserul său Chrome, remediind un total de opt defecte critice ce amenințau miliarde de utilizatori din întreaga lume.”

Toate aceste vulnerabilități au fost „de severitate ridicată, cu scoruri CVSS medii de 8,5”, cel mai popular browser din lume fiind vizat „de actori de amenințare sofisticați, inclusiv grupuri sponsorizate de stat și furnizori comerciali de supraveghere”.

Însă majoritatea vulnerabilităților Chrome afectează și Microsoft Edge. Săptămâna aceasta, Google a avertizat că două vulnerabilități de memorie de severitate ridicată lasă Chrome deschis atacurilor.

În aceeași zi, Microsoft a anunțat utilizatorii Edge spunând: „Microsoft este conștient de recentele remedieri de securitate Chromium. Lucrăm activ la lansarea unei remedieri de securitate.” Pe baza acestui fapt, Edge are un decalaj de cel puțin 48 de ore față de Chrome în ceea ce privește remedierile, potrivit forbes.com.

