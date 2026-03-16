9 cărți noi trâmbițate în martie

1. Vă dedic tăcerea mea

Autor: Mario Vargas Llosa

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Marin Mălaicu-Hondrari

În 2023, la 60 de ani după debutul care l-a consacrat (Orașul și câinii), Mario Vargas Llosa oferă lumii un ultim roman, al douăzecilea - povestea unui mare idealist care imaginează un Peru al reconcilierii și fraternității, în care muzica vindecă rănile trecutului și dictează armonia viitorului. Pentru Toño Azpilcueta, totul începe în seara când ascultă muzica lui Lalo Molfino, misteriosul chitarist damnat din Puerto Eten. În tăcerea înfiorată a publicului, Toño descifrează un adevăr înalt, căruia îi va dedica o carte (mereu rescrisă, niciodată perfectă) și îi va consacra întreaga viață.

„Am pus în Vă dedic tăcerea mea tot ceea ce înseamnă pentru mine Peru: exaltarea, tristețea, acea muzică punctată de strigăte și plânsete; așa văd eu valsul peruan și cultura mea. Acestea sunt trăsăturile noastre cele mai profunde și din această cauză îmi este atât de drag romanul.” - Mario vargas Llosa

2. Foametea roșie

Autoare: Anne Applebaum

Editura: Litera, 2026

Traducere: Gabriel Tudor

În 1932-1933, aproape patru milioane de ucraineni au murit de foame, după ce au fost privați în mod deliberat de hrană. Este unul dintre cele mai devastatoare episoade din istoria secolului XX. Cu autoritate și un nivel de detaliu fără precedent, Foametea roșie investighează cum s-a întâmplat acest lucru, cine a fost responsabil și care au fost consecințele. Este cea mai completă relatare publicată până în prezent despre aceste evenimente teribile. Cartea se bazează pe numeroase materiale de arhivă și mărturii directe disponibile doar după dispariția Uniunii Sovietice, precum și pe lucrările unor cercetători ucraineni care profesează în cele mai diverse colțuri ale lumii. Beneficiind de relatări ale foametei de către cei care au supraviețuit, cu descrieri necenzurate despre ce pot face oamenii când sunt înnebuniți de foame, cartea lui Applebaum ne arată cum statul sovietic a folosit fără milă propaganda pentru a învrăjbi vecinii între ei, în scopul de a elimina elementele presupus „antirevoluționare”.

3. Diabolicele

Autor: Barbey d’Aurevilly

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Irina Bădescu

La data apariției, în 1874, celebrul volum conținând șase povestiri despre fapte violente sau vindicative comise de femei i-a adus autorului un proces pentru ultraj la adresa moralei publice. D’Aurevilly, dandy post-romantic cu condei extrem de ascuțit, declara în prima prefață a acestei opere că n-a inventat nimic. Sufletul omenesc este tratat aici fără condescendență, iar cele șase „autopsii” pe care autorul le oferă dezvăluie o scriitură flamboaiantă și un simț pronunțat pentru mister.

4. A fost odată ca niciodată…

Coordonator: Simona Reghintovschi

Editura: Trei, 2026

Basmele românești reprezintă o constantă a copilăriei fiecăruia dintre noi. Care copil nu a auzit de Făt-Frumos sau de Ileana Cosânzeana, nu a fost fascinat de aventurile lui Prâslea cel voinic sau îngrozit de întâlnirea cu Muma Pădurii? Cine nu a intrat plin de încântare în acea arie tranzițională pe care ne-o oferă cultura, aflată la intersecția dintre lumea interioară și realitatea exterioară?

Volumul de față cuprinde eseuri de psihanaliză aplicată scrise de psihanaliști și psihoterapeuți de orientare psihanalitică despre tendințe inconștiente, încercări lăuntrice, căutări ale sinelui, iubiri și rătăciri din anii magici și din lumile interioare în care sălășluiesc zâne și împărați. Analizele aduc la lumină diferite scenarii inconștiente prezente în complexul matern, complexul Oedip și complexul fratern, legate atât de relațiile de iubire, cât și de deficitul narcisic și ura de sine. O carte interesantă, parol!

5. Sora din umbră

Autoare: Claire Douglas

Editura: Litera, 2026

Traducere: Oana Barbu

Tasha și sora ei mai mare, Alice, seamănă perfect la înfățișare, dar au personalități și vieți complet diferite. Tasha are un soț și doi copii și locuiește în orășelul natal de lângă Bristol. Alice e o cercetătoare de top care călătorește prin toată lumea cu soțul ei, Kyle, un om de afaceri de succes. Relația dintre ele este una de încredere deplină. Când Tasha și soțul ei, Aaron, au nevoie de o pauză, iar Alice se oferă să stea cu copiii acasă cât sunt ei la Veneția, Tasha știe că familia sa este pe mâini bune. Nu s-ar putea înșela mai tare. Vacanța îi este întreruptă de un apel devastator. Alice și soțul ei au fost atacați, incident în urma căruia Alice e la reanimare, iar Kyle a decedat. În timp ce veghează la căpătâiul surorii ei, iar polițiștii încearcă să rezolve cazul, Tasha nu-și dă seama cine ar fi avut motive să-i facă rău. Apoi sosește biletul: „Ar fi trebuit să fii tu...”.

6. Orfelinatul de lângă lac

Autoare: Daniel G. Miller

Editura: Litera, 2026

Traducere: Dana Ligia Ilin

Hazel își dorește o viață nouă. Are treizeci de ani, este singură, iar businessul ei ca detectiv particular este la un pas de faliment. Norocul îi surâde când Madeline Hemsley, o femeie misterioasă din înalta societate, îi face o vizită, cu o ofertă greu de refuzat. O orfană a dispărut dintr-un cămin de copii – Orfelinatul de lângă lac, cum îl numesc localnicii – și, în schimbul unei sume impresionante, care i-ar rezolva toate problemele, Madeline o angajează pe Hazel ca s-o găsească. La prima vedere, pare a fi un caz obișnuit de fugă din orfelinat, dar pe măsură ce Hazel se afundă în anchetă, apar semne că lucrurile sunt mult mai complicate: pete de sânge inexplicabile, simboluri criptice, figuri sinistre care îi urmăresc fiecare mișcare. Cu cât sapă mai mult, cu atât își dă seama că Orfelinatul de lângă lac ascunde secrete terifiante; la fel și Madeline...

7. Ceasul al unsprezecelea

Autor: Salman Rushdie

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Dana Crăciun

Salman Rushdie își pune la lucru extraordinara sa imaginație pentru a evoca ultimul act al existenței în cadrul a cinci povestiri plasate în țările în care scriitorul și-a creat opera – India, Anglia și America – și populate de o galerie memorabilă de personaje. „În sud” spune povestea a doi bătrâni certăreți din Chennai, India, și a tragediei lor personale pe fundalul unei catastrofe naționale. În „Muziciana din Kahani”, scriitorul revizitează cartierul din Bombay, prezent și în Copiii din miez de noapte, pentru a spune povestea unei muziciene înzestrate cu puteri magice și a căsniciei ei nefericite cu un multimiliardar. În „Târziu”, fantoma unui universitar de la Cambridge nu-și poate afla odihna veșnică până nu se răzbună pe cel care l-a chinuit o viață întreagă. „Oklahoma” pornește de la finalul romanului neterminat al lui Kafka, America, pentru a deveni o poveste despre dispariții, amăgiri și minciuni, în care un tânăr scriitor încearcă să-și dea seama dacă mentorul său s-a sinucis cu adevărat. În fine, „Bătrânul din piață” este o alegorie sugestivă a vremurilor noastre pe tema libertății de exprimare.

8. Până la ultima pagină

Autoare: Moira Macdonald

Editura: Trei, 2026

Traducere: Andreea Florescu

Singuratica April lasă un bilet anonim într-o carte pentru Westley, vânzătorul cu zâmbet blând de la librăria din cartierul ei. Dar soarta aranjează altfel lucrurile. Laura, o mamă singură și ocupată, care renunțase la dragoste, cumpără cartea, găsește biletul și crede că Westley i l-a lăsat ei. Un bărbat chipeș care iubește cărțile pare să aducă în viața ei exact schimbarea pe care o aștepta. O țesătură emoționantă de identități greșite și întâlniri întâmplătoare, Până la ultima pagină este un omagiu jucăuș adus prieteniei, poveștilor de dragoste și lucrurilor uitate între paginile cărților pe care le-am iubit.

9. Povestea pe care a lăsat-o în urmă

Autor: Patti Callahan Henry

Editura: Trei, 2026

Traducere: Ruxandra Ana

Inspirată de un fapt real - dispariția misterioasă a unei scriitoare -, autoarea bestsellerului Cartea secretă a Florei Lea revine în forță cu povestea captivantă a unei cărți pierdute, a unei mame dispărute și a unei fiice care nu încetează să le caute.

În 1927, copilăria magică a Clarei Harrington, în vârstă de opt ani, e distrusă când mama ei, renumita scriitoare Bronwyn Newcastle Fordham, dispare în largul coastei Carolinei de Sud. În 1952, când un străin pe nume Charlie Jameson o contactează din Londra, susținând că a descoperit un manuscris al mamei sale, Clara este sceptică. Totuși decide să traverseze Atlanticul - o călătorie din care nu lipsesc aventura, misterul, dragostea, iertarea. Va găsi oare Clara curajul de a descoperi adevărul despre mama sa și de a descifra povestea pe care aceasta a lăsat-o în urmă?

››› Vezi galeria foto ‹‹‹