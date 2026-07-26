Stai ore întregi pe telefon? Text neck și alte 5 efecte secundare după scroll excesiv

Problema este că schimbările apar treptat. Nu le observi după o zi sau două, dar, în timp, ele pot provoca dureri de spate, probleme de vedere, tulburări de somn sau chiar afecțiuni ale mâinilor și încheieturilor.

Iată cele mai importante efecte fizice ale folosirii excesive a telefonului mobil.

1. Capul începe să stea tot mai în față

Medicii folosesc chiar și un termen pentru această poziție: „text neck” (gâtul telefonului).

Atunci când privești în jos spre telefon, capul se înclină înainte, iar presiunea asupra coloanei cervicale crește considerabil.

Dacă un cap uman cântărește aproximativ 4-5 kilograme în poziție normală, atunci când este înclinat la 60 de grade, coloana poate suporta o presiune echivalentă cu peste 25 de kilograme, potrivit cercetărilor publicate în Surgical Technology International.

În timp pot apărea:

dureri de ceafă;

dureri între omoplați;

rigiditate cervicală;

migrene cauzate de tensiunea musculară.

2. Umerii devin rigizi fără să îți dai seama

Atunci când folosești telefonul, umerii tind să se ridice și să rămână încordați.

Creierul începe să considere această poziție drept una „normală”, iar mușchii rămân permanent tensionați.

Rezultatul?

contracturi musculare;

dureri în partea superioară a spatelui;

mobilitate redusă a umerilor.

Specialiștii recomandă să te ridici și să te întinzi la fiecare 30-40 de minute.

3. Ochii obosesc mult mai repede

Telefonul obligă ochii să focalizeze ore întregi la o distanță foarte mică.

În plus, atunci când citești pe ecran:

clipești aproape de două ori mai rar;

ochii se usucă;

apare senzația de nisip în ochi;

vederea poate deveni încețoșată temporar.

Academia Americană de Oftalmologie recomandă regula 20-20-20:

La fiecare 20 de minute, privește timp de 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță.

Mai multe studii sugerează că timpul petrecut excesiv în fața ecranelor, mai ales în copilărie și adolescență, poate contribui la creșterea numărului de cazuri de miopie, alături de alți factori precum lipsa timpului petrecut în aer liber.

4. Somnul are de suferit

Scroll-ul de seară este unul dintre cele mai nocive obiceiuri.

Nu este vorba doar despre lumina albastră emisă de ecran, care poate întârzia secreția de melatonină, hormonul somnului.

Contează și stimularea continuă a creierului.

Fiecare videoclip, notificare sau postare nouă îi transmite creierului că trebuie să rămână alert.

Rezultatul:

adormi mai greu;

somnul este mai superficial;

te trezești mai obosit dimineața.

Specialiștii recomandă să renunți la telefon cu 30-60 de minute înainte de culcare.

5. Mușchii încep să piardă din tonus

Poate părea surprinzător, dar scroll-ul poate contribui indirect la pierderea masei musculare.

Nu telefonul este problema, ci faptul că orele petrecute pe el sunt, de cele mai multe ori, complet sedentare.

Dacă petreci trei-patru ore pe zi pe telefon în loc să mergi pe jos, să faci sport sau chiar să te ridici din scaun, organismul începe să resimtă lipsa mișcării.

Sedentarismul este asociat cu:

pierderea masei musculare;

risc crescut de boli cardiovasculare;

diabet de tip 2;

obezitate;

mortalitate prematură.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână.

6. Degetul mare și încheietura pot începe să doară

Există deja o expresie populară: „thumb pain” sau „degetul telefonului”.

Mișcarea repetitivă de scroll și tastare poate suprasolicita tendoanele și articulațiile.

Pot apărea:

dureri la baza policelui;

furnicături;

amorțeală;

slăbirea forței de prindere.

În unele cazuri, utilizarea excesivă a telefonului poate agrava simptomele sindromului de tunel carpian sau ale tendinitelor, mai ales la persoanele predispuse.

Cum îți protejezi corpul fără să renunți la telefon

Nu este nevoie să renunți complet la tehnologie.

Medicii recomandă câteva obiceiuri simple:

ține telefonul cât mai aproape de nivelul ochilor;

fă pauze la fiecare 30 de minute;

ridică-te și mergi câteva minute;

fă exerciții pentru gât și umeri;

evită telefonul înainte de culcare;

limitează sesiunile lungi de scroll fără întrerupere;

folosește funcțiile de monitorizare a timpului petrecut pe ecran.

Telefonul nu este dușmanul. Obiceiurile sunt

Smartphone-ul este unul dintre cele mai utile dispozitive pe care le folosim zilnic. Problema apare atunci când îl ținem în mână ore întregi, fără pauze și fără să ne dăm seama ce efect are asupra corpului.

De multe ori, durerile de ceafă, ochii obosiți sau mâinile amorțite nu apar dintr-odată. Sunt rezultatul unor gesturi mici, repetate zi de zi. Vestea bună este că și soluțiile sunt simple: mai multă mișcare, pauze regulate și un timp petrecut pe ecran ceva mai atent gestionat.

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