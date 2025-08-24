Motorola se reinventează. Telefon de lux decorat cu cristale Swarovski

La aproape două decenii de la lansarea originalului din 2004, compania americană surprinde cu un dispozitiv ce îmbină eleganța și funcționalitatea.

Primul Motorola Razr

Primul Motorola Razr a fost un simbol al anilor 2000, recunoscut pentru designul său subțire și inedit. Cu o grosime de numai 13,9 milimetri, modelul V3 a fost cel mai rafinat telefon mobil de la acea vreme, apreciat inclusiv prin colaborări de lux, cum a fost ediția specială realizată împreună cu Dolce & Gabbana.

Brilliant Collection

Noua versiune Razr face parte din colecția „Brilliant Collection”, dezvoltată în parteneriat cu Swarovski.

Telefonul se remarcă prin suprafața împodobită cu zeci de cristale strălucitoare, iar gama include și o pereche de căști wireless Moto Buds Loop, decorate similar.

Din punct de vedere tehnic, telefonul menține designul clamshell, pliat pe verticală. Ecranul frontal de 3,6 inchi permite vizualizarea rapidă a notificărilor, iar desfăcut, utilizatorul are la dispoziție un display amplu de 6,9 inchi. Camera frontală de 32 megapixeli asigură selfie-uri de calitate, iar pe spate funcționează un sistem dual cu o lentilă principală de 50 MP și una ultrawide de 13 MP.

Acest model de lux este disponibil la prețul de 999,99 dolari, aproape dublu față de prețul de lansare al Razr din anii 2000, potrivit a1.ro.

Motorola descrie această colecție ca o „demonstrație radiantă a modului în care moda și funcționalitatea pot străluci împreună.”

Astfel, Motorola își consolidează prezența pe piața telefoanelor pliabile, combinând nostalgia cu inovația și stilul extravagant.