Nouă funcție pe WhatsApp. Mesajele pot fi traduse direct în aplicație

Utilizatorul trebuie să țină apăsat pe mesaj până apare meniul contextual și să selecteze opțiunea „Translate/Traduce”, apoi să aleagă limba dorită. Traducerea se realizează local, asigurând păstrarea intimității și criptarea mesajelor.

Această schimbare vine la scurt timp după ce Apple a introdus traducerea live în aplicația Mesaje, iar acum funcția este disponibilă atât pentru utilizatorii de Android, cât și pentru cei de iPhone.

Traduceri pe Android și iPhone

Pe Android, traducerile pot fi efectuate în 6 limbi: engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă.

Pe iPhone există suport pentru mai multe limbi, inclusiv olandeza, franceza, germana, italiana, coreeana, japoneza, mandarina, poloneza, thailandeza, turca, ucraineana și vietnameza, etc.

Utilizatorii iPhone beneficiază de sistemul de traducere integrat al sistemului de operare, oferind un număr extins de limbi, în timp ce pe Android există opțiunea de traducere automată a mesajelor dintr-un anumit chat, deși numărul limbilor disponibile este mai redus.

Însă nu există încă informații privind implementarea traducerii mesajelor pe versiunea web sau în aplicațiile WhatsApp pentru Windows și Mac.

Limba română nu este inclusă

Deocamdată, limba română nu este inclusă în lista limbilor incluse pentru traducere pe Android, pe iPhone, potrivit dcnews.ro.