PlayStation Plus, septembrie 2025. Jocuri disponibile pentru abonați

Începând cu 2 septembrie, membrii PlayStation Plus vor avea acces la jocurile Psychonauts 2, Stardew Valley și Viewfinder. Aceste titluri aduc o combinație interesantă de aventură, strategie și puzzle-uri inovatoare.

Psychonauts 2

Jocul îl urmărește pe Razputin „Raz” Aquato, un tânăr cu puteri psihice care se alătură organizației secrete de spionaj Psychonauts pentru a înfrunta trădători și conspirații . Jocul impresionează prin stilul său cinematografic și misiunile complexe.

Stardew Valley

Oferă o experiență relaxantă de viață la fermă, unde jucătorii trebuie să redea strălucirea vechii ferme moștenite, în pofida provocărilor aduse de modernizare și decăderea comunității locale.

Viewfinder

Aduce un concept original, permițând jucătorilor să folosească o cameră pentru a remodela mediile din joc prin fotografii, picturi sau schițe, oferind o experiență puzzle captivantă și colorată.

Abonații PlayStation Plus mai au timp până pe 1 septembrie să descarce titlurile rămase disponibile pentru luna august: Lies of P, Day Z și My Hero One’s Justice 2.

Acest an marchează și aniversarea a 15 ani de PlayStation Plus, iar Sony continuă să ofere surprize și jocuri de calitate pentru comunitatea sa, potrivit useit.ro.