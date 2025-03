Schimbări pe TikTok. Limite pentru adolescenții sub 16 ani

După ce experții au tras numeroase semnale de alarmă cu privire la influențele nocive ale rețelei de socializare mai ales asupra adolescenților, aplcația a lansat programul Wind Down care î ajută pe tineri să se relaxeze înainte de culcare și să nu mai folosească aplicația.

TikTok limiează accesul adolescenților

Opțiunea Wind Down se activează automat dacă un adolescent folosește aplicația după ora 22. Aceasta întrerupe fereastra For You cu un ecran pe care se va auzi muzică relaxantă.

Wind Down va deveni disponibil la nivel mondial în următoarele săptămâni și vrea să testeze și anumite exerciții de meditație, pe care le va integra în sistem.

Wind Down face parte dintr-o schimbare mai mare a platformei. TikTok a fost acuzat de moartea unor adolescenți.

De asemenea, TikTok vrea să introducă și alte opțiuni pe care le vor putea controla părinții pentru conturile adolescenților. Printre acestea este și o opțiune numită Time Away, care le permite părinților să blocheze adolescenții de pe TikTok atunci când familia se strânge la masă, copiii sunt la școală sau în timpul nopții. Opțiunea poate fi folosită și pentru o durată mai lungă, precum o vacanță.

TikTok oferă un control mai mare pentru părinți. Până acum, aplicația și alte rețelele de socializare au permis părinților să blocheze accesul adolescenților timp de câteva ore sau pe perioada nopții, potrivit useit.ro.