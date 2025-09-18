Sfaturi utile pentru folosirea ChatGPT: Funcții ascunse pe smartphone

Butonul microfonului

Ținând apăsat pe butonul microfonului, aflat în partea de jos a ecranului, în loc de a înregistra un singur mesaj, poți deschide un chat vocal în timp real cu ChatGPT, ceea ce permite o interacțiune hands-free, asemănătoare cu Siri sau Google Assistant.

Redenumirea sau ștergerea conversațiilor prin glisare

Poți să redenușeti sau să ștergi conversațiile prin glisare spre stânga pe fiecare discuție din ecranul de start al aplicației. Apar trei puncte în partea de sus, unde poți redenumi sau șterge conversația, ceea ce te ajută să fii mai organizat.

Introducerea imaginilor

De asemenea, pe mobil se pot introduce imagini rapid în conversație, prin accesarea butonului „+” din caseta de mesaje și folosirea camerei pentru a face o fotografie direct în aplicație. Această opțiune este foarte folositoare când ai nevoie de ajutor cu citirea unui meniu sau rezolvarea unei probleme complexe.

Introducerea de fișiere (pe iOS)

Pentru utilizatorii iO, există și posibilitatea de a introducee fișiere sau fotografii direct în aplicația ChatGPT, din Mail, Photos sau Files. Acestea pot fi analizate, rezumate sau procesate rapid, facilitând munca cu documente PDF, capturi de ecran sau alte materiale, potrirvit useit.ro.