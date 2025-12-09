Tensiuni SUA-UE. Comisia Europeană anchetează Google privind serviciile de inteligență artificială

Autoritatea antitrust a UE a deschis, marți, o anchetă asupra Google în legătură cu utilizarea conținutului online pentru alimentarea serviciilor sale de inteligență artificială.

Deschiderea acestei anchete riscă să agraveze tensiunile cu SUA, după ce platforma X a fost amendată, săptămâna trecută, cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea legii privind serviciile digitale, scrie Euronews.

„Inteligența artificială aduce inovații remarcabile și multe beneficii pentru oameni și întreprinderi din întreaga Europă, dar acest progres nu poate veni în detrimentul principiilor care stau la baza societăților noastre. De aceea, investigăm dacă Google ar fi impus termeni și condiții neloiale editorilor și creatorilor de conținut, punând în dezavantaj dezvoltatorii de modele AI rivale”, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, ancheta UE va examina dacă Google a utilizat conținutul editorilor web pentru a furniza servicii de inteligență artificială generativă pe paginile sale de rezultate ale căutării fără o compensație adecvată și fără a le oferi acestora posibilitatea de a refuza.

De asemenea, ancheta va stabili dacă videoclipurile încărcate pe YouTube au fost utilizate pentru a antrena modelele de inteligență artificială generativă ale Google fără o compensație adecvată pentru creatori și fără a le oferi acestora nicio posibilitate de alegere.



De la revenirea lui Trump la Casa Albă, UE și SUA sunt în conflict cu privire la aplicarea normelor digitale de către blocul comunitar.

Administrația Trump acuză UE că vizează doar companiile americane, însă UE susține că legislația sa nu este discriminatorie și reflectă dreptul său de a aplica propriile norme privind piața digitală.

În cazul în care compania Google va fi găsită vinovată de încălcarea regulilor antitrust ale Uniunii Europene, ar putea fi sancționată cu o amendă de până la 10% din veniturile sale anuale globale.

