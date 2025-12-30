Dan Voiculescu: „2025 a arătat limitele României. 2026 va decide dacă alegem Forța Binelui sau continuarea declinului”

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Dec 2025   •   13:09
Sursa foto: danvoiculescu.net/Profesorul Dan Voiculescu avertizează asupra pericolului reprezentat de demagogie și populism, care golesc de conținut o valoare fundamentală

Profesorul Dan Voiculescu publică o analiză de substanță despre România anului 2025, în care avertizează că țara se află într-un moment de răscruce, iar anul 2026 poate deveni decisiv pentru viitorul națiunii.

În evaluarea sa, Dan Voiculescu subliniază că absența unui proiect de țară rămâne una dintre cele mai grave vulnerabilități ale României. După atingerea marilor obiective strategice – integrarea în NATO și Uniunea Europeană – statul român nu a mai reușit să propună o direcție clară, coerentă și mobilizatoare pentru societate.

A doua concluzie vizează criza morală profundă, care, potrivit autorului, alimentează instabilitatea economică și socială. Tensiunile din interiorul instituțiilor fundamentale ale statului și erodarea încrederii publice sunt puse în legătură directă cu lipsa valorilor esențiale: Demnitate, Onoare și Curaj – repere fără de care democrația nu poate funcționa.

În ceea ce privește patriotismul, profesorul Dan Voiculescu avertizează asupra pericolului reprezentat de demagogie și populism, care golesc de conținut o valoare fundamentală. El propune, în schimb, asumarea patriotismului economic ca soluție realistă și responsabilă: sprijinirea clasei de mijloc, protejarea resurselor naționale și menținerea parteneriatelor strategice internaționale.

În concluzie, analiza atrage atenția că 2026 poate marca fie începutul unei reconstrucții autentice, fie adâncirea declinului, în funcție de capacitatea României de a-și defini un proiect de țară, de a declanșa o reformă morală reală și de a alege Forța Binelui.

Textul integral este disponibil pe blogul profesorului Dan Voiculescu și oferă un diagnostic sever, dar necesar, asupra prezentului și viitorului României.

