Waze și Google Maps NU vor mai funcționa pe telefoane vechi: Lista dispozitivelor afectate

Decizia vine ca urmare a opririi actualizărilor pentru dispozitivele care nu pot fi compatibile cu noile versiuni ale acestor aplicații, printre cele mai populare navigații utilizate la nivel mondial.

Ce sisteme de operare nu vor mai actualiza Waze și Google Maps

Waze, cumpărată de Google în 2013, a evoluat constant prin actualizări și funcții noi, însă aceste îmbunătățiri generează incompatibilități cu sistemele de operare mai vechi. Astfel, Google a decis să sisteze suportul pentru Waze și Google Maps pe telefoanele cu Android 8 Oreo, Android 9 Pie și iOS mai vechi de versiunea 15.

Deși aplicațiile vor continua să funcționeze pe aceste dispozitive, ele nu vor mai primi update-uri, modificări sau patch-uri de securitate, ceea ce crește riscul vulnerabilităților. În plus, ultima versiune beta a Waze necesită minim Android 10, iar versiunea stabilă cere același nivel de sistem de operare.

Multe persoane folosesc telefoane și tablete mai vechi, însă experții recomandă trecerea la versiuni mai recente ale sistemelor de operare pentru a beneficia de funcționalități noi și de un nivel mai bun de securitate.

În contextul apariției Android 16 și al înlocuirii treptate a versiunii Android 15, această decizie reflectă și tendința companiilor din domeniul tehnologic de a înceta suportul pentru platforme învechite care nu mai pot susține noile cerințe de stocare și funcționalitate. Astfel, utilizatorii trebuie să acorde atenție acestor schimbări pentru a nu rămâne fără acces la cele mai utilizate aplicații de navigație, potrivit a1.ro.