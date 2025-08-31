x close
WhatsApp testează funcția „Ask Meta AI” pentru verificarea știrilor false în timp real

de Redacția Jurnalul    |    31 Aug 2025   •   21:40
Sursa foto: Hepta

WhatsApp lucrează la o nouă funcție pentru a combate dezinformarea. De asemenea, vor fi disponibile setări care șterg mesajele automat după 1 oră sau 12 ore, opțiuni mai rapide decât cele disponibile acum.

Aplicația testează butonul „Ask Meta AI”, care permite verificarea informațiilor suspecte direct din chat, fără să părăsești aplicația.

Funcția a fost descoperită de site-ul specializat WaBetaInfo într-o actualizare Android recentă. Utilizatorii vor putea selecta „Ask Meta AI” din meniu, iar conținutul va fi redirecționat automat către chatbotul Meta pentru verificare. Utilizatorul va trebui să pună o întrebare specifică despre informația pe care dorește să o verifice.

Deocamdată funcția este disponibilă doar pentru câțiva utilizatori în faza de testare, lansarea completă urmând să se facă treptat. Meta încearcă astfel să limiteze răspândirea dezinformării, care se propagă rapid prin mesajele în lanț din aplicațiile de chat.

Există însă întrebări despre eficiența sistemului, având în vedere că se bazează pe inteligența artificială care suferă perturbări și funcționează fără supravegherea umană directă.

În paralel, WhatsApp pregătește și alte noutăți, inclusiv setări noi pentru mesajele efemere, cu posibilitatea de a selecta timere de 1 oră și 12 ore

Subiecte în articol: meta whasapp ai
