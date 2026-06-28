Telefonul Android are o dată de expirare. Cum poți afla care este

Deși este adevărat că telefonul nostru mobil va dura mai mult dacă avem grijă de el, trecerea timpului va face ca, treptat, să se deterioreze aspecte precum bateria sau să se umple spațiul de stocare, ceea ce face ca acesta să își piardă eficiența și utilitatea, scrie El Economista.

Dar, pe lângă acestea, smartphone-urile au o dată de expirare stabilită chiar de producători, iar acest lucru are legătură cu momentul în care aceștia încetează să mai ofere actualizări de sistem și de securitate.

Spre deosebire de iPhone, nu există o politică standard de actualizări pentru Android. Deși Google dezvoltă sistemul de operare în general, producătorul corespunzător, Samsung, Xiaomi, OnePlus sau oricine a fabricat dispozitivul, este cel care decide dacă un dispozitiv primește actualizări și pentru cât timp.

Deși este adevărat că, datorită politicilor Uniunii Europene, pentru toate modelele noi de smartphone-uri lansate pe piață începând cu 20 iunie 2025, producătorii sunt obligați să ofere actualizări de software timp de cel puțin cinci ani de la retragerea dispozitivului de pe piață.

Pentru a afla data la care producătorul va înceta să ofere suport pentru telefonul tău, trebuie mai întâi să știi marca și modelul acestuia. Dacă nu ești sigur, poți verifica pe cutia în care a venit sau în setări, la informații despre dispozitiv, iar după ce ai aceste date, poți intra pe site-ul endoflife.com și introduce numele dispozitivului tău.

Ce trebuie să faci când se apropie data de expirare

Când va veni această dată, telefonul tău nu se va opri în acea zi și nici nu va înceta să funcționeze, dar trebuie să fii conștient de riscurile pe care le implică utilizarea unui telefon fără actualizări. Este deosebit de riscant să continui să îl folosești pentru plăți online, cumpărături pe internet și accesarea conturilor de e-mail sau a managerelor de parole.

Acest lucru se întâmplă deoarece, fără actualizări, vulnerabilitățile de securitate nu mai sunt corectate și pot fi exploatate de infractorii cibernetici. În plus, în timp, smartphone-ul tău își va pierde din capacități și vei observa că aplicațiile nu mai funcționează ca înainte.

(sursa: Mediafax)