Viața după moarte: Sute de oameni au ales să fie înghețați în așteptarea tehnologiei viitorului

Temerile sunt legate de probleme de etică dar și științifice. Cât de morală este o astfel de alegere și ce se va întâmpla atunci când acești oameni vor reveni la viață?!

Sute de persoane crioconservate așteaptă să fie reînviate

Baza Alcor Life Extension Foundation din Scottsdale, Arizona, Statele Unite, găzduiește sute de persoane crioconservate, care speră să fie reînviate în viitor, odată ce progresul tehnologiei medicale le va rezolva problemele de sănătate de care au suferit.

Până în prezent, 199 de persoane și circa 100 de animale de companie sunt păstrate în azot lichid, la temperaturi de minus 196 grade Celsius. Procesul începe imediat după ce o persoană este declarată decedată, fiind introdusă într-o cadă cu gheață, iar sângele îi este înlocuit cu soluții speciale care previn deteriorarea țesuturilor. Crioprotectanții împiedică formarea cristalelor de gheață dăunătoare, iar trupurile sunt depozitate în rezervoare foarte reci.

Ce este Alcor

Fondată în 1972, Alcor susține că această metodă poate opri degradarea corpului până când tehnologia medicală viitoare va putea vindeca bolile incurabile de astăzi și va readuce la viață pacienții.

Compania a realizat prima crioprezervare umană în 1976, a unei persoane care fusese înghețată cu un deceniu înainte. Psihologul James H. Bedford a murit în 1967 la vârsta de 73 de ani din cauza unui cancer renal.

Printre persoanele crioconservate se află și nume celebre, precum Hal Finney, unul dintre dezvoltatorii Bitcoin, și sportivul Ted Williams. Cea mai tânără persoană conservată de la Alcor este Matheryn Naovaratpong, o fetiță thailandeză de 2 ani care a muri din cauza unui cancer cerebral.

Prețurile crioconservării unui corp întreg depășesc 200.000 de dolari, iar conservarea crerierului costă 80.000 de dolari, notează a1.ro.

Totuși, crioconservarea este privită cu scepticism de comunitatea științifică și nimeni nu știe cum vor fi reînviați acești oameni.