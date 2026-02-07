XAI se unește cu SpaceX pentru bani: centrele de date în spațiu rămân un vis

Musk a susținut că integrarea celor două companii va permite, pe termen lung, construirea unor „centre de date orbitale”, o idee pe care o vede realizabilă în următorii doi-trei ani. Însă analiștii spun că, în prezent, xAI are o problemă mult mai concretă - cheltuiește miliarde de dolari și trebuie să țină pasul cu rivali deja bine finanțați precum OpenAI, Google sau Anthropic.

„Centrele de date în spațiu sunt un obiectiv îndepărtat. Realitatea este că xAI are nevoie de bani acum”, a explicat Tim Farrar, expert în industria sateliților și telecomunicațiilor și președintele firmei de analiză TMF Associates, pentru CNBC.

Într-o postare publicată luni, Musk a afirmat că „cea mai ieftină formă de putere de calcul pentru inteligența artificială va fi, în cele din urmă, în spațiu”. Totuși, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru AI presupune investiții uriașe pe Pământ, nu pe orbită.

Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, xAI a cheltuit aproximativ 9,5 miliarde de dolari doar în primele nouă luni din 2025. Deși compania a atras recent 20 de miliarde de dolari într-o rundă de finanțare, competiția din domeniu rămâne extrem de costisitoare.

„Oamenii aruncă zeci de miliarde de dolari către companiile de AI chiar acum. Dar peste șase sau 12 luni s-ar putea să nu mai fie la fel de entuziasmați”, avertizează experții. „Fereastra pentru a obține bani este deschisă acum, nu știm pentru cât timp”.

Pentru Musk, SpaceX reprezintă cea mai solidă sursă de capital. Compania este susținută de succesul Starlink, serviciul de internet prin satelit care numără milioane de clienți și mii de sateliți activi. Mai mult, SpaceX pregătește o posibilă listare la bursă care ar putea deveni una dintre cele mai mari din istorie, la o evaluare estimată de până la 1.500 de miliarde de dolari. Integrarea xAI în structura SpaceX permite atragerea de capital sub umbrela unei companii deja profitabilă și bine poziționată.

„SpaceX nu poate investi sume uriașe doar în propriul business, pentru că există limite fizice - nu poți lansa un număr nelimitat de rachete într-un an. Însă, prin xAI, Musk valorifică interesul uriaș al investitorilor pentru inteligența artificială”, spune analistul TMF Associates.

Fuziunea are loc într-un moment extrem de favorabil din punct de vedere politic și de reglementare. Administrația Trump a redus presiunea asupra marilor companii de tehnologie, iar autoritățile federale sunt mai deschise față de proiectele SpaceX, inclusiv Starlink.

În anunțul oficial, Musk nu a făcut nicio referire la eventuale obstacole de reglementare și a lăsat de înțeles că tranzacția este deja finalizată. Documente oficiale arată că SpaceX a devenit deja entitatea care controlează xAI.

Nu este pentru prima dată când Musk își leagă companiile între ele pentru a le menține pe linia de plutire. De-a lungul anilor, Tesla, SpaceX și alte firme din portofoliul său au făcut schimb de resurse, bani și personal.

Investitorii par să accepte acest model, convinși că forța întregului imperiu depinde de stabilitatea fiecărei piese. „Totul se bazează pe încrederea în Elon Musk. Dacă una dintre companiile sale ar cădea, efectul s-ar răsfrânge asupra tuturor”, spun experți din industrie.

Pentru moment, visul centrelor de date din spațiu rămâne doar o promisiune. Banii, însă, sunt o urgență.

