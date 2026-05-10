Zboruri deviate aproape zilnic din cauza pasagerilor beți. Soluția radicală a unei companii aeriene

O'Leary conduce Ryanair de peste 30 de ani. El spune că pasagerii agresivi beau ore întregi în aeroport înainte de îmbarcare. Barurile din aeroporturi nu au aceleași restricții ca cele obișnuite. Iar el vrea să schimbe asta, notează Express.

„Nu înțeleg de ce cineva servește clienți la ora cinci dimineața. Cine are nevoie de bere la ora aceea? Nu ar trebui să se servească alcool în afara orelor autorizate", a declarat el.

O'Leary cere de ani de zile o limită de două băuturi per pasager. El acuză aeroporturile că „profită" de situație. Spune că acestea „exportă problema către companiile aeriene". La bordul Ryanair, pasagerilor li se servesc rareori mai mult de două băuturi.

Situația s-a agravat și din cauza drogurilor. Combinate cu alcoolul, acestea îi fac pe pasageri violenți. „Vor să se bată", spune O'Leary.

Un pasager a fost recent încarcerat după un scandal pe un zbor Ryanair din Polonia spre Bristol. Cazul Stephen Blofield este unul dintre numeroasele incidente recente legate de alcool. Pe un zbor Jet2 din Antalya spre Manchester, imagini „șocante și înfricoșătoare" au surprins o bătaie în cabină. Doi pasageri au smuls un telefon și au zgâriat fața altui călător. Ambii au fost interziși pe viitor de la zbor.

Anul trecut, un fost soldat a agresat sexual patru însoțitoare de zbor pe un Jet2 spre Tenerife. A fost condamnat la 46 de săptămâni de închisoare și înscris în registrul infractorilor sexuali.

A fi beat în avion este infracțiune penală. Pedeapsa poate ajunge la doi ani de închisoare și amendă substanțială. Pasagerii agresivi riscă urmărire penală în orice țară unde avionul aterizează forțat. Costurile de despăgubire pot fi semnificative.

Cele mai problematice rute sunt cele din Marea Britanie spre Ibiza, Alicante și Tenerife.

