Tehnologia care schimbă aviația din România: detalii din proiectul noului aeroport Maramureș

Digitalizarea care a schimbat complet construcția aeroporturilor

Construcția unui terminal aeroportuar modern nu mai este de mult doar un proces de șantier clasic, bazat exclusiv pe planuri pe hârtie și coordonare manuală. Noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș este un exemplu al modului în care digitalizarea a devenit esențială în infrastructura de mare amploare.

Proiectul a fost prezentat în cadrul conferinței „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva”, unde specialiști din domeniul aviației, constructori și investitori au discutat despre viitorul transportului aerian din România.

Unul dintre punctele centrale ale discuțiilor a fost rolul tehnologiei în toate etapele de realizare a terminalului, de la proiectare până la execuție.

Proiectare 3D și integrarea tuturor specialităților

Reprezentanții companiei implicate în proiect au explicat că utilizarea software-urilor avansate de proiectare 3D a fost decisivă pentru succesul lucrării.

„Încă din faza de proiectare este implicată foarte multă tehnologie. Sunt foarte mulți specialiști, colegi de-ai noștri și asociați de-ai noștri, care realizează mii de ore de lucru în fața calculatoarelor. Progresul tehnologic generează soluții complexe și foarte interconectate, iar din acest motiv este de-a dreptul imposibil să realizezi, în ziua de astăzi, un proiect de construcții de asemenea anvergură fără a apela la tehnologie”, a declarat Ioan-Răzvan Rus, Area Director Transilvania în cadrul Concelex.

Această abordare permite integrarea simultană a tuturor componentelor unui terminal modern, de la structură și arhitectură până la instalații complexe și sisteme de securitate.

Un proiect construit din zeci de specialități interconectate

Un terminal aeroportuar nu este doar o clădire, ci un ansamblu complex de sisteme tehnice care trebuie să funcționeze perfect împreună. De la structura de rezistență și compartimentări, până la instalațiile electrice, rețelele de apă și canalizare sau sistemele de securitate, fiecare element trebuie corelat cu precizie.

„Dacă ne gândim doar să enumerăm părțile componente și specialitățile care alcătuiesc un proiect de construcții, pornim de la rezistență și arhitectură, care par părțile simple, deși arhitectura include compartimentări, finisaje, închideri, izolații și multe altele. Apoi urmează partea de instalații: instalații electrice, alimentare cu gaz, apă, canalizare, curenți slabi, adică supraveghere video, control acces, iar apoi fluxurile tehnologice. Sunt nenumărate specialități care se îmbină pentru realizarea unui astfel de proiect. Este evident că tehnologia este esențială, iar fără aceste softuri este foarte, foarte greu”, a mai spus Ioan-Răzvan Rus.

Viitorul aeroporturilor: infrastructură digitalizată și eficiență crescută

Noul terminal din Maramureș reflectă o tendință globală: trecerea către infrastructuri aeroportuare complet digitalizate, în care fiecare etapă este simulată, optimizată și verificată digital înainte de execuție.

Această abordare reduce riscurile, scade costurile și crește eficiența proiectelor de infrastructură, permițând realizarea unor construcții complexe într-un timp mai scurt și la standarde europene.