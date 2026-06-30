Aeroportul Internațional Maramureș, noul terminal modern care schimbă conectivitatea aeriană din nordul României

Aeroportul Internațional Maramureș a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu inaugurarea terminalului modern, proiect care promite să transforme semnificativ traficul aerian din nordul țării. Autoritățile și operatorii din aviație mizează pe dublarea numărului de pasageri, extinderea rutelor internaționale și consolidarea poziției regiunii ca destinație turistică și economică strategică.

Un terminal nou pentru o regiune în plină expansiune

Aeroportul Internațional Maramureș devine un punct tot mai important pe harta transportului aerian din România, după deschiderea unui terminal construit la standarde europene. Investiția este parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii regionale, cu impact direct asupra mobilității și turismului.

Conferința „DESCHIDERE, DEZVOLTARE, DECOLARE – Noul Aeroport Internațional Maramureș schimbă perspectiva” a reunit lideri din aviație, decidenți politici, companii aeriene și investitori, într-o discuție despre viitorul transportului aerian și tendințele globale din domeniu.

Zboruri sezoniere și conectivitate în creștere

Odată cu sezonul estival, de pe Aeroportul Internațional Maramureș se operează deja curse charter către destinații turistice populare, precum Egipt, Turcia și Grecia, alături de zboruri regulate.

Jurnalistul Adrian Ursu a subliniat importanța conectivității rapide între capitală și nordul țării:

„Suntem în noul terminal al Aeroportului Internațional Maramureș și, fiindcă e sezonul vacanțelor, deja de aici se zboară cu chartere spre Egipt, spre Turcia și spre Grecia, dar și cu curse regulate. Apropo, chiar și cu ATR-ul Taromului faci doar o oră de la București până în ținutul Maramureșului, pe care îl descoperim de fiecare dată cu toată bucuria de a întâlni frumusețe și oameni ospitalieri”, a declarat Adrian Ursu.

Autoritățile: „Un moment important pentru întreaga regiune”

Directorul general al Aeroportul Internațional Maramureș, Dorin Buda, spune că noul terminal reprezintă un punct de cotitură pentru dezvoltarea județului și pentru creșterea conectivității aeriene.

„Este o realizare importantă și pentru județul Maramureș, și pentru Aeroportul Internațional Maramureș și, cu siguranță, conectivitatea și dorința maramureșenilor de a zbura către cât mai multe destinații interne și externe se va materializa”, a declarat acesta.

Trafic în creștere și obiectiv de dublare a pasagerilor

Potrivit conducerii aeroportului, investiția în noul terminal va avea un impact direct asupra fluxului de pasageri, cu estimări optimiste pentru perioada următoare.

„Cu siguranță în următorul an vom dubla numărul de pasageri, iar pasagerii care ne vor tranzita vor beneficia de toate facilitățile unui aeroport internațional modern. Obiectivul nostru a fost ca aeroportul să fie o poartă de intrare către niște ținuturi deosebite, mirifice. Țara Maramureșului vă așteaptă cu brațele deschise”, a spus Dorin Buda.

Noi rute internaționale în negocieri

În prezent, aeroportul din Baia Mare operează curse regulate către București și Paris, însă autoritățile poartă discuții pentru extinderea rețelei de zboruri.

„Da, în special pentru destinațiile unde avem comunități importante de maramureșeni. E vorba de Italia, Anglia și Spania. Sperăm ca în timpul cel mai scurt, împreună cu Consiliul Județean, să convingem și prin acest nou terminal companiile aeriene să deschidă noi zboruri”, a precizat directorul aeroportului.

Chartere aproape pline și interes ridicat din regiune

Cererea pentru zborurile charter este deja foarte ridicată, semn că noul terminal răspunde unei nevoi reale de mobilitate în regiune.

„Charterele sunt 99% ocupate. Ne bucurăm că, deși traversăm cu toții o perioadă complicată, maramureșenii, sătmărenii și cei din județele învecinate au ales ca destinații externe aeroportul nostru și agențiile de turism sunt mulțumite”, a concluzionat Dorin Buda.

Maramureșul, tot mai aproape de Europa

Modernizarea Aeroportul Internațional Maramureș marchează o etapă strategică pentru dezvoltarea economică și turistică a regiunii. Prin extinderea rutelor și creșterea capacității de operare, aeroportul își propune să devină un hub regional relevant, conectând nordul României mai rapid cu marile orașe europene.