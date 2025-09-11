Conferința Națională România Inteligentă:  „Alertă în sănătate – criza bugetară amenință viețile pacienților”

În cadrul acestei dezbateri, ne propunem să analizăm provocările actuale ale sistemului de sănătate din România și să identificăm soluții care să asigure continuitatea accesului pacienților la tratamentele și serviciile medicale necesare.

România traversează o criză financiară profundă, care, în lipsa unor măsuri urgente, poate avea implicații majore asupra sănătății publice. Sistemul medical este subfinanțat, iar cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, principala sursă de finanțare a serviciilor medicale și a medicamentelor, nu acoperă cheltuielile până la sfârșitul anului 2025. Peste 700.000 de pacienți riscă să rămână fără tratamente din cauza lipsei fondurilor necesare pentru reînnoirea unor contracte Cost-Volum/ Cost- Volum – Rezultat, mecanisme care asigură accesul pacienților la terapii în condiții de eficiență, sustenabilitate financiară și predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate.

Pentru a răspunde acestor provocări, conferința își propune ca obiectiv principal creșterea urgentă a fondurilor alocate în Sănătate pentru a asigura accesul neîntrerupt al pacienților la tratamentele și serviciile medicale necesare.

Temele conferinței includ:

Finanțarea adecvată a sistemului de sănătate din România – soluție pentru diminuarea costurilor sociale ale crizei financiare.

Riscurile subfinanțării sistemului de sănătate – efectele discontinuității în acordarea tratamentelor.

Contractele CV/CVR – instrumente de acces la tratamente în condiții de eficiență a costurilor

Soluții de eficientizare a cheltuielilor și noi mecanisme de partajare a riscurilor legate de costurile medicamentelor.

Sustenabilitatea, reziliența și performanța sistemului de sănătate – condiții esențiale pentru sănătatea și bunăstarea populației.

Parteneriatul autorități – industrie farmaceutică: soluții pe termen scurt, mediu și lung în beneficiul pacienților și al sistemului.

Speakeri:

Reprezentanți ai Guvernului României, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, CNAS, ANMDM și ai comisiilor de specialitate din Parlament

Reprezentanți ai Colegiului Medicilor și Colegiului Farmaciștilor

Medici specialiști

Reprezentanți ai asociațiilor de pacienți

Reprezentanți ai industriei farmaceutice.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

• Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

• Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazin

• Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.