Alexandria a fost, pentru o zi, capitala excelenței 

Desfășurată la Centrul Multifuncțional pentru Tineri din Alexandria, județul Teleorman, manifestarea i-a reunit pe cei mai buni elevi ai județului, elevi care au obținut premii la olimpiadele naționale și la concursuri școlare de prestigiu organizate de Ministerul Educației și Cercetării, precum și pe profesorii lor îndrumători. Au fost astfel celebrate performanța, talentul și munca neobosită a celor care duc educația pe culmile excelenței. Gala a fost mai mult decât un eveniment festiv, organizatorii transformând-o într-un omagiu adus tinerilor care, prin inteligență, pasiune și perseverență devin modele pentru comunitate, dar și un prilej de a le mulțumi profesorilor și părinților care i-au sprijinit necondiționat în drumul lor spre succes. Alegerea zilei de ieri pentru organizarea galei nu a fost deloc întâmplătoare, pentru că duminică am sărbătorit Ziua Mondială a Educației, cunoscută și drept Ziua Internațională a Profesorului.

Performanțele obținute de elevii din Alexandria premiați ieri în cadrul galei ascund, pe lângă talent, foarte multă muncă și perseverență. Să nu te dai bătut pentru că este greu sau că rezultatele nu sunt mereu pe măsura așteptărilor tale este testul de voință pe care toți tinerii premiați ieri îl trec în fiecare zi pentru a-și atinge obiectivul, acela de a fi cel mai bun.

Concursul „Medicii De Mâine”, la a 12-a ediție

De exemplu, pentru unii dintre copiii care au urcat ieri pe scenă obiectivul este de a deveni medic și pentru aceasta se pregătesc în fiecare zi și participă la olimpiade. Ei au fost premiați în cadrul concursului „Medicii De Mâine”, o manifestare care a ajuns la a 12-a ediție. De-a lungul anilor, mulți dintre cei care au fost premiați au devenit astăzi medici sau sunt deja studenți la Medicină. La actuala ediție concursul a reunit 150 de elevi din clasele a 7-a și a 8-a, apoi a 11-a și a 12-a, toți pasionați de medicină. Pe lângă premii, cei mai buni au avut oportunitatea să facă și practică, ceea ce a fost o experiență inedită pentru tineri. Toți au avut oportunitatea unei zile de practică la Spitalul Județean de Urgență Slatina. An de an, elevii și profesorii din Alexandria au obținut cele mai bune rezultate la acest concurs.

„ Într-adevăr, medicina este mai mult decât o profesie. Este o vocație. Iar la un moment dat, după ce interacționezi cu primul pacient, cu al doilea pacient, va face parte din tine. Face parte din viața ta. Nu mai faci diferența între această meserie și stilul tău de viață. Și vă spun un lucru important. Eu am renunțat la medicină, la profesia de medic, acum cinci ani. Și am ales zona administrativă pentru că mie, personal, mi-a plăcut mai mult. Dar eu am crescut în terapie intensivă. Terapie intensivă, acolo unde sunt poate cele mai grele cazuri, acolo unde înveți ce înseamnă viața, dar mai important de atât înveți ce înseamnă moartea. Și vă spun că în această meserie pe care o alegeți, va trebui întotdeauna să țineți cont de cele două lumii. Pentru că, de multe ori, pacienții dumneavoastră se află între ele, iar voi, prin pasiunea pe care o aveți, prin știință, prin dedicarea pe care o aveți pentru pacientul dumneavoastră, va trebui, într-un mod foarte fin, să scoateți pacientul dintre aceste două lumi și să-l faceți bine ca să plece acasă.

Sunteți premianți, sunteți olimpici. Apropo de secrete, și eu în liceu eram olimpic național la chimie în fiecare an, vă înțeleg emoția, vă înțeleg bucuria și mândria de astăzi. Mai important decât orice, în schimb, și vă rog să mă credeți pe cuvânt, este să vă păstrați încrederea în voi și să vă păstrați încrederea că orice este posibil, dacă visați suficient de mult”.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Categoriile de premiere acordate în cadrul galei:

Categoria Șefi De Promoție 2025 Premii concursul „Medicii De Mâine” Categoria olimpiade internaționale Categoria olimpiade naționale Categoria concursuri naționale Categoria cadre didactice care s-au pensionat





Ministrul Educației vrea majorarea fondului pentru burse

Printr-un mesaj video a fost alături de cei prezenți la gala de la Alexandria și ministrul Educației, Daniel David. În intervenția sa, ministrul nu a ocolit problemele actuale ale învățământului, mai ales din această perioadă când educația este afectată de constrângerile bugetare.

„Ca ministru sunt obligat să mă asigur că toți copiii vin la școală, că primesc o educație bună și ies din școală cu competențe adecvate. De aceea, mereu sunt foarte atent să-i susțin pe cei din zona dezavantajată, pe cei care vin din zone sărace, pentru a putea veni la școală. Dar, în același timp, mă uit la performanță, încât să-i putem susține și pe cei care ajung în zona de excelență. Măsurile fiscal-bugetare ne-au schimbat planurile dramatic. Cu toate acestea, dincolo de protecția celor care vin din zona dezavantajată, am încercat la nivel de minister să păstrez premiile pentru olimpiade, să extind bursele de merit față de propunerea inițială, astfel încât să poată fi accesate de mai mulți copii, să păstrez avantajele rezultatelor la olimpiade pentru a intra la liceu și la facultate. Iar una dintre prioritățile mele pentru stabilizarea fiscal-bugetară pe anul viitor va fi să redimensionăm fondul de burse în sus, atât pentru studenți, cât și pentru zona de olimpici”, a subliniat ministrul în intervenția sa.

„În paralel, am vorbit cu autoritățile locale și, dacă este domnul primar acolo, sper că a primit și dânsul scrisoarea mea în care am spus că, în aceste vremuri complicate pentru țară, m-aș bucura ca autoritățile locale să facă tot ce pot pentru a putea veni cu suplimentări la ce poate ministerul pentru susținerea excelenței. Și uite că mă bucur că în Alexandria se întâmplă acest lucru, copiii sunt susținuți, autoritățile locale se implică într-o manieră excepțională. Și, în încheiere, aș mai adăuga doar acest lucru, că m-aș bucura să înțelegem că acest suport financiar pe care încercăm să-l dăm și din zona ministerului, și din zona autorităților locale nu este pentru a învăța, adică într-o logică de motivație extrinsecă, ci este pentru că ați învățat”.

Daniel David, ministrul Educației

Sprijin pentru elevii din medii defavorizate

Prezent la gala organizată de Antena 3 CNN a fost și Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Teleorman. Cu această ocazie, oficialul a anunțat că la nivelul județului Teleorman va fi demarat în curând un program pentru sprijinirea elevilor care vin din medii defavorizate. Programul, cu o valoare de 8 milioane de euro, va fi finanțat din fonduri europene. „Suntem preocupați de educația copiilor pentru că prin educație se clădește viitorul acestei țări”, a spus președintele Consiliului Județean Teleorman.

