Criză majoră în sănătate: peste 700.000 de pacienți din România riscă să rămână fără tratament

Cheltuieli minime pentru sănătate, risc maxim pentru pacienți

În prezent, România se situează pe ultimul loc din UE la cheltuielile medicale pe cap de locuitor. Potrivit estimărilor, peste 700.000 de pacienți riscă să nu mai aibă acces la tratamentele vitale, dacă bugetul sănătății nu va fi suplimentat.

Pentru a găsi soluții, Antena 3 CNN a organizat Conferința Națională România Inteligentă – „Alertă în sănătate: criza bugetară amenință viețile pacienților”, unde oficiali și experți au discutat despre cum poate fi protejat accesul la servicii și tratamente medicale.

Livia Stan (MSD România): „Mecanismul cost-volum salvează vieți”

Livia Stan, Policy and Market Access Director la MSD România, a explicat că mecanismul cost-volum este crucial pentru optimizarea prețului medicamentelor și pentru accesul unui număr tot mai mare de pacienți la tratamente inovatoare.

„În fiecare an, prețul este ajustat în funcție de coșul de referință european. Datorită intervențiilor Ministerului Sănătății și Casei Naționale, avem mai mulți pacienți diagnosticați precoce, ceea ce le crește șansele la viață și la reintegrarea în câmpul muncii.

Dacă nu protejăm mecanismul cost-volum, riscăm să pierdem aceste progrese – deși prețul scade, numărul de pacienți eligibili crește. Este un echilibru care trebuie menținut”, a subliniat aceasta.

Ministrul Sănătății: „Nu putem pune pacientul în centru dacă sistemul e bolnav”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția că pentru a avea pacienți protejați, întreg sistemul trebuie să fie funcțional și stabil financiar.

„De ani de zile vorbim despre pacientul aflat în centrul sistemului, dar am uitat că sistemul în sine trebuie să fie sănătos. România are cel mai mare număr de decese evitabile din UE tocmai pentru că nu avem un program coerent de screening și prevenție”, a declarat ministrul.

Evenimentul a subliniat urgența unor măsuri ferme pentru protejarea bugetului sănătății și a accesului pacienților la tratamente. Fără intervenții rapide, România riscă să agraveze criza medicală, cu efecte directe asupra speranței de viață și a economiei.