Harta riscurilor din România se extinde: 8 din 10 locuințe sunt neasigurate. Avertismentul experților

De ce nu își asigură românii locuințele: riscuri, costuri și statistici actualizate

România devine tot mai vulnerabilă în fața fenomenelor meteo extreme și a riscului seismic, iar lipsa asigurărilor pentru locuințe amplifică pericolul financiar. Specialiștii avertizează că milioane de proprietari sunt complet expuși în fața dezastrelor.

Fenomenele extreme lovesc tot mai des România

Inundațiile, vijeliile și furtunile din ultima perioadă au scos la iveală o realitate îngrijorătoare: locuințele din România sunt din ce în ce mai vulnerabile. În paralel, riscul seismic rămâne o amenințare constantă, ignorată de mulți proprietari.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, alături de Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor. După debutul din București, inițiativa ajunge în județul Constanța, unde sunt analizate riscurile specifice zonei de coastă.

Riscuri majore în zonele de coastă: de la inundații urbane la furtuni marine

Specialiștii atrag atenția asupra unor pericole tot mai frecvente: inundații urbane, incendii de vegetație, furtuni marine și vulnerabilitatea construcțiilor de pe litoral. Aceste fenomene pot provoca pagube majore într-un timp foarte scurt, mai ales în lipsa unei protecții financiare adecvate.

„Aș putea să spun că vorbim despre mai multe cauze. Am putea să ne uităm la partea de educație financiară, am putea să ne uităm la zona de venituri, am putea să ne uităm la tot ceea ce înseamnă prevenția riscului și modul în care suntem obișnuiți să tratăm riscurile. Ce e important de spus este că vedem un interes în creștere al românilor privind asigurările de locuințe. 55% dintre români ne spuneau anul trecut că sunt mai interesați de astfel de soluții de protecție financiară. Pentru că, da, o asigurare nu poate preveni producerea unui dezastru, însă cu siguranță poate preveni producerea unui dezastru financiar. Și, din păcate, în ciuda contextului actual, unde se suprapun crize de natură diferită, o situație complexă, chiar și în aceste momente riscurile nu ne ocolesc. Și vorbim despre incendii, vorbim despre inundații, vorbim despre cutremure, furtuni, vijelii și așa mai departe. Toate acestea se traduc în despăgubiri în creștere, care au fost plătite de industria de asigurări. Despăgubiri în creștere cu 20%, dacă ne uităm la primele nouă luni ale anului trecut. Deci undeva s-a ajuns la circa 155 de milioane de lei plătiți de industria de asigurări numai în baza asigurărilor de locuințe, pentru toate riscurile care ne afectează locuințele. Și aveți mare dreptate, în România avem cam 8 milioane de locuințe care nu sunt protejate complet prin intermediul unei asigurări facultative de locuințe. Cifra e puțin mai bună dacă vorbim despre asigurările obligatorii de locuință”, a explicat Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR.

Totuși, există și un semn pozitiv: interesul pentru asigurări este în creștere. Aproximativ 55% dintre români declarau anul trecut că sunt mai deschiși către astfel de soluții.

Costul real al dezastrelor: despăgubiri în creștere

Chiar dacă o asigurare nu poate preveni un dezastru natural, aceasta poate evita un colaps financiar. În continuare, aproximativ 8 milioane de locuințe din România nu sunt protejate printr-o asigurare facultativă. În lipsa unei asigurări, proprietarii afectați de dezastre ajung să depindă de ajutorul autorităților locale.