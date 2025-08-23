Bistrița, noul centru regional de date și tehnologie al României

Anunțul a fost făcut de Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în cadrul conferinței România Inteligentă – „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, cultură și sport”, organizată de Antena 3 CNN.

„Cloudul guvernamental va transforma Bistrița în capitala tehnologiei înalte pentru toate județele din această regiune. Vom crea aici un ecosistem al inovației, cu oameni pregătiți să aducă valoare, sprijiniți de extinderea Universității Tehnice la Bistrița”, a declarat ministrul.

De la turism și gastronomie, la tehnologie de vârf

Succesul județului nu se rezumă doar la investiții digitale. Bistrița-Năsăud este unul dintre puținele județe unde populația a crescut la recensământul din 2021, fenomen explicat prin reîntoarcerea românilor din diaspora. Autoritățile locale cred că acest trend este susținut de dezvoltarea infrastructurii, a educației și a proiectelor turistice.

„Avem 1.400 de kilometri de traseu Via Transilvanica, peste 30 de puncte gastronomice locale și un interes tot mai mare pentru sport. Toate acestea dau o nouă dimensiune județului nostru”, a subliniat Claudiu-Daniel Tamaș, vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Tradiție și cultură duse peste hotare

Pe lângă tehnologie și turism, cultura rămâne un pilon important al identității județului. Ansamblurile folclorice locale duc tradițiile românești și peste granițe.

„Luna viitoare vom fi prezenți în Germania, la invitația unei comunități de sași originari din Bistrița, care și-au dorit ca la sărbătoarea lor să participe un ansamblu folcloric românesc”, a declarat Alexandru Pugna, manager al Centrului Județean pentru Cultură.

Un județ-model pentru dezvoltarea regională

Bistrița-Năsăud se conturează astfel ca un punct de întâlnire între tradiție și modernitate: un spațiu unde gastronomia și cultura se împletesc cu inovația digitală și cu oportunitățile educaționale. Prin proiectul cloudului guvernamental, județul face un pas decisiv către statutul de hub tehnologic al Nord-Vestului României.