Conferința Națională România Inteligentă „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”

Conferința își propune să aducă în prim-plan una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică ale momentului: creșterea incidenței bolilor transmisibile pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării privind beneficiile imunizării. Decindenți și specialiști din domeniul medical, reprezentanți ai mediului academic, ai asociațiilor de pacienți și ai industriei farmaceutice vor analiza situația actuală și vor identifica soluții concrete pentru creșterea acoperirii vaccinale și recâștigarea încrederii populației în prevenție.

Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva unor boli grave, prevenind anual milioane de decese la nivel global și contribuind la reducerea costurilor sistemelor de sănătate. Cu toate acestea, scăderea acoperirii vaccinale din ultimii ani a favorizat reapariția unor boli considerate controlate. România ocupă primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar situația din actualul sezon gripal este alarmantă, cu un număr de imbolnăviri mult mai mare față de media ultimelor 5 sezoane.

Temele conferinței:

Povara bolilor transmisibile – creșterea incidenței în contextul scăderii ratelor de vaccinare

Vaccinarea - cea mai simplă și eficace metodă de protecție împotriva unor boli grave și periculoase; o șansă pentru sănătate și viață

Strategia naționala de vaccinare – provocări și soluții de implementare

Identificarea modificărilor legislative necesare pentru crearea unui cadru predictibil privind accesul la soluții inovatoare

Acoperirea vaccinală și bolile cronice

Povara bolilor transmisibile

Acces echitabil la servicii de vaccinare /Rolul medicului de familie în îmbunătățirea acoperirii vaccinale

Rolul vaccinării în reducerea mortalității infantile

Riscurile reapariției unor boli eradicate

Eficiența și siguranța vaccinurilor

Dezinformarea – provocare majoră pentru experții din domeniul sănătății publice

Atestatul de vaccinator – între necesitate și limitare a competențelor specialiștilor

Vaccinarea în farmacii – soluție pentru un acces mai facil la servicii de vaccinare

Măsuri necesare pentru creșterea ratei de vaccinare – Plan pe termen scurt și mediu

Acoperirea vaccinală – oglinda încrederii populației în sistemul de sănătate

Educația în Sănătate – investiție pentru o comunitate sănătoasă

Speakeri și invitați:

Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății Larisa Mezinu – Bălan, Vicepreședinte CNAS Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților Prof. Univ. Dr. Adriana Pistol, Președinte Societatea Română de Epidemiologie Prof. Univ. Dr. Cristian Oancea, Președinte Comisia de Pneumologie din cadrul Ministerului Sănătății Dr. Aurora-Violeta Stănescu, Medic Primar Epidemiologie, Coordonator Tehnic al Programului Național de Vaccinare Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Președinte Societatea Română pentru Strategii de Vaccinare și Promovarea Sănătății Prof. Univ. Dr. Oana Săndulescu, Medic Specialist Boli Infecțioase Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie Prof. Univ. Dr. Mihai Craiu, Medic Primar Pediatrie Dr. Daciana Ioana Toma, Vicepreședinte Societatea Națională de Medicina Familiei Luminița Vâlcea, Director Executiv Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice Mara Năstase, Co-leader Grup de Lucru Vaccinare Arpim, Pfizer Cristina Pricop, Leader Grup de Lucru Vaccinare Arpim, Sanofi Raluca Sâmbotin, Policy and Government Relations Director MSD România Bogdan Chiriac, Președinte Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România Răzvan Munteanu, Președinte Federația Patronală a Farmaciilor din România

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.