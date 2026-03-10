Bolojan, reacție dură după sesizarea la CCR: „Nu putem avea doar drepturi fără obligații!”

Bolojan apără reformele contestate la CCR: permis suspendat pentru amenzi neplătite și reguli noi pentru datornici

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu patru măsuri incluse în pachetul de reformă administrativă. Șeful Guvernului susține că prevederile contestate nu încalcă Constituția și că sunt necesare pentru disciplină bugetară, eficiență administrativă și siguranța cetățenilor.

Bolojan: măsurile sunt necesare pentru o administrație eficientă

Premierul a declarat că Guvernul va prezenta argumente la Curtea Constituțională pentru a susține legalitatea prevederilor contestate.

„Vom depune la Curtea Constituțională argumentele în susținerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, măsurile propuse sunt menite să crească eficiența administrației locale și disciplina fiscală.

Funcționari publici care pot lucra la două primării

Prima prevedere contestată vizează posibilitatea ca un funcționar public să lucreze cu normă parțială la două primării din mediul rural.

„În multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să își găsească oameni calificați pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică”, a explicat premierul.

Bolojan susține că soluția ar reduce cheltuielile de personal și ar permite atragerea specialiștilor în localități mici.

„Soluția propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, și să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor”, a spus el.

Reguli noi pentru cumpărătorii cu datorii la primărie

O a doua măsură introduce obligația ca și cumpărătorii de imobile sau mijloace de transport să prezinte certificat de atestare fiscală.

„Până acum, doar vânzătorul avea această obligație. Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții”, a precizat premierul.

Reținerea unor sume din prestațiile sociale

O altă prevedere contestată permite primăriilor sau Agenției pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale dacă beneficiarii au datorii către autoritățile locale.

„Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații?”, a întrebat retoric premierul.

Permisul suspendat pentru amenzi de circulație neplătite

Cea de-a patra măsură vizează suspendarea permisului de conducere în cazul în care amenzile rutiere nu sunt plătite într-un termen rezonabil.

„În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că problema nu este doar una financiară, ci și de siguranță rutieră.

„Este vorba despre eficiența diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou”, a afirmat el.

În final, șeful Guvernului a reiterat că aceste măsuri sunt opțiuni de politică publică.

„Este, desigur, dreptul Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Dar eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale, ci reprezintă opțiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă și bugetară, dar și siguranța cetățenilor. Nu putem avea o administrație mai bună și o țară mai sigură fără să creăm și condițiile necesare, inclusiv în legislație, pentru asta”, a conchis Ilie Bolojan.

Parlamentul a amânat numirea unui nou Avocat al Poporului

În paralel, procedurile parlamentare pentru numirea unui nou Avocat al Poporului au fost amânate.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis luni amânarea procedurilor pentru mai multe numiri în instituții publice, inclusiv pentru conducerea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și pentru un post de consilier la Curtea de Conturi.

Astfel, ședința de plen comun programată marți, la ora 13:00, în care urmau să fie votați noul Avocat al Poporului, șase membri ai conducerii CNCD și un consilier la Curtea de Conturi, a fost amânată pentru o dată ulterioară.

Dispute politice pe tema succesorului lui Renate Weber

Noul Avocat al Poporului ar urma să fie ales pentru un mandat de cinci ani, după ce mandatul actualei șefe a instituției, Renate Weber, a expirat în iunie 2024.

Potrivit negocierilor din coaliția de guvernare, funcția ar reveni USR.

Partidul a propus-o pentru această poziție pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, însă PSD nu este de acord să o susțină, invocând faptul că aceasta beneficiază de pensie specială.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că parlamentarii social-democrați nu vor vota un candidat care primește o astfel de pensie.

La rândul său, senatorul USR Ștefan Pălărie a cerut numirea urgentă a unui nou Avocat al Poporului și a criticat menținerea în funcție a actualei conduceri a instituției.

„Doamna Weber trebuie să plece acasă, a trecut până și perioada de garanție a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului”, a afirmat acesta.

Pălărie a avertizat că nerespectarea acordului din coaliție privind numirea în funcție ar reprezenta „un gest de maximă iresponsabilitate politică”.