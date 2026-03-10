Daniel Băluță calmează spiritele privind bugetul Capitalei: "Nu sunt tensiuni, sunt discuții constructive"

Băluţă a fost întrebat dacă sunt tensiuni la discuţiile pentru bugetul Capitalei pe anul 2026.



"Nu sunt tensiuni, sunt discuţii constructive, aşa le numim, astfel încât rezultatul final să fie cel pe care îl aşteptăm cu toţii, şi anume Bucureştiul să funcţioneze aşa cum este normal să funcţioneze", a spus acesta la Palatul Parlamentului.



El este convins că se va găsi o soluţie, astfel încât oraşul să funcţioneze cât se poate de bine, în condiţiile date.



"Să ştiţi că, în ciuda aparenţelor, există un dialog constructiv orientat către soluţii. De altfel, aţi văzut că tot împreună cu celelalte partide politice, împreună cu primarul general avem, vineri, o şedinţă în care foarte multe elemente importante ce ţin de funcţionarea corectă a oraşului sunt prezente şi am convingerea că vor fi votate de toţi. (...) Gândiţi-vă că în acest moment sunt două elemente importante. Pe de-o parte, datoriile istorice pe care deja STB, respectiv Termoenergetica le au către bugetul de stat, respectiv către Elcen. Şi a doua chestiune foarte importantă pe care o susţin 200% este fuziunea dintre Elcen şi Termoenergetica, fără de care nu o să se rezolve niciodată această problemă a termoficării în oraş. Şi atât PSD şi PNL, cât şi celelalte partide politice întreprind eforturi susţinute pentru a pune în practică această solicitare, care este destul de veche", a afirmat acesta.



Băluţă a menţionat că Bucureştiul trebuie să funcţioneze unitar. De aceea, cu înţelepciune, trebuie găsite soluţii optime în acest sens.

AGERPRES