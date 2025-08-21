Conferința România Inteligentă „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”

Conferința este organizată de Antena 3 SA, pentru Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, și reunește personalități din domeniul cultural și sportiv, reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

Inspirată de strategia de branding „Poarta Transilvaniei”, conferința aduce în prim-plan cultura și sportul ca repere esențiale ale identității județului Bistrița-Năsăud. Este o celebrare a valorilor autentice care dau forță comunității și definesc spiritul locului: tradiția, performanța și solidaritatea.

În contextul organizarii la Bistrita a Supercupei României 2025 – Handbal Masculin si Feminin in perioada 21-24 august, conferința devine un spațiu de întâlnire pentru idei și modele inspiraționale, în care dialogul și schimbul de experiențe conturează o viziune comună pentru viitorul regiunii.

Teme de discuție:

• Bistrița-Năsăud – Poarta Transilvaniei, cultura și sportul ca expresie a identității regionale

• Modele pentru generațiile viitoare: inspirație din cultură și sport

• Patrimoniul cultural și performanța sportivă – piloni ai comunității locale

• Bistrița-Năsăud – scenă pentru excelență culturală și sportivă

Speakeri și participanți:

• Bogdan Gruia Ivan – Ministrul Energiei

• Emil-Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

• Gabriel Lazany – Primar al Municipiului Bistrița

• Constantin Din – Președinte al Federației Române de Handbal

• Mihaela Șteff – Antrenor de tenis de masă, CS Gloria Bistrița

• Alex Dincă – Antrenor de tenis de masă, CS Gloria Bistrița

• Alexandru Pugna – Manager al Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

• Ionel Burduhos – Președinte și antrenor, Profesional Fight Gym Bistrița

• Sebastian Lutaniuc – Campion mondial la kickboxing

Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro, precum și pe paginile de Facebook Antena 3 CNN, Jurnalul și Income Magazine. Tronsoane ale conferinței vor fi preluate în direct și pe postul de televiziune Antena 3 CNN.

Pe 22 august, Bistrița devine scena dialogului pentru viitor – un spațiu unde cultura și sportul unesc comunitatea pentru a construi o regiune dinamică și prosperă!

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.