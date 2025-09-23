Copiii României sunt inteligenți, dar rămân analfabeți funcțional. Cine e de vină?

Ce se întâmplă cu mințile strălucite ale copiilor României? De ce o generație plină de curiozitate și inteligență ajunge să se lovească de bariera analfabetismului funcțional? Experții caută răspunsuri și propun soluții. La aceste întrebări au răspuns specialiști în cadrul conferinței „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii”, organizată de Antena 3 CNN, unde s-au reunit profesori, lideri din mediul academic și de afaceri, dar și reprezentanți ai autorităților.

Prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, președinta Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, a lansat un semnal de alarmă:

„Copiii acestei țări sunt inteligenți, curioși, deschiși spre noutate. Și totuși, vorbim despre analfabetism funcțional. Aici este adevărata problemă: trebuie să mergem la rădăcina fenomenului și să răspundem întrebării fundamentale – ce se întâmplă cu mințile deosebite ale copiilor noștri, dacă astăzi ne aflăm pe ultimele locuri în clasamentele internaționale?”

Educația, responsabilitatea tuturor

Întrebată ce soluții vede pentru această situație, Corina Adriana Dumitrescu a subliniat că educația nu este și nu trebuie să fie exclusiv responsabilitatea Ministerului Educației:

„Vedeți, se vorbește despre demotivarea cadrelor didactice, se vorbește despre anumite condiții precare în anumite școli, se vorbește despre presiunea asupra părinților, care, din punctul meu de vedere, nu întotdeauna își asumă rolul de educator. Personal, consider că educația nu este doar apanajul Ministerului Educației. Ministerul Educației, în primul rând, se ocupă de învățământ, dar prin dedicarea și prin devotamentul cadrelor didactice din preuniversitar și din universitar are loc și secvența educației. Dar educație faceți și dumneavoastră, acum, prin această emisiune. Educația ține și de cultură, educația ține întotdeauna de veșnicul educator, care este părintele. Ori ar trebui ca toți acești actori să își păstreze vigilența, să își păstreze loialitatea față de interesul copilului în devenire. Pentru că eu, cel puțin, îi văd de la 6 ani până la 24 de ani, nu ca simpli receptori de învățătură. Îi văd ca fiind tinerii care se transformă, care evoluează și care tot timpul au nevoie de noi, cei cu experiență, pentru a le arăta calea”

Concluzia profesoarei este clară: pentru a combate analfabetismul funcțional și pentru a oferi copiilor șansa de a-și valorifica potențialul, e nevoie de implicarea tuturor actorilor – școală, familie și societate – într-un efort comun și constant.