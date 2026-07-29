Dezvoltăm România Sustenabil: Energia nucleară, centrul politicilor energetice

Viziunea europeană privind securitatea energetică virează spre dezvoltarea reactoarelor modulare mici, o soluţie intuită de Nuclearelectrica încă de acum un deceniu. Compania a investit susţinut în tehnologia SMR, deţinând acum cel mai avansat proiect de acest gen din Europa.

Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica: „ Tehnologia SMR reprezintă o revenire la prima formă de producţie energetică din surse nucleare, primele reactoare fiind de talie mică, mai ales cele cu uz militar sau naval, care este dezvoltată de noile lanţuri de aprovizionare. Tehnologia de producţie industrială a evoluat de o asemenea manieră încât multe componente prefabricate, de aia îi spunem şi modulară, pot fi fabricate la calitate nucleară.”

Reactoarele modulare mici au o utilitate asemănătoare cu cea a CET-urilor, unde producţia de energie este localizată. Astfel, reactoarele de talie mică au şi posibilitatea de co-generare, dar şi de producţie electrică în interiorul şi în afara reţelei.

Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica: „SMR-urile înglobează nişte principii de operare avansate şi tehnologie avansată care pot spori gradul de securitate nucleară. Deci din punctul ăsta de vedere reprezintă energia viitorului. Astfel de proiecte de mari dimensiuni, mai ales dacă sunt bine implementate şi noi încercăm să aplicăm principiile OECD, de a implementa cel puţin 40% din totalul acestor proiecte, vor reuşi să aibă un impact economic foarte mare.”

Practic ar putea fi una dintre strategiile ţării de a ieşi dintr-o criză economică. Investiţiile Nuclearelectrica avansează accelerat şi pe celelalte paliere.

Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica: „ Instalaţia de detritiere, care a fost începută în 2023, retehnologizarea Unităţii 1, care este un proiect on-going, pentru care avem şi contractul de EPC semnat, finanţarea fazei 3 a proiectului Unităţilor 3 şi 4, care este în curs de derulare, cât şi proiectul SMR şi bineînţeles am avansat în producţia de izotopi medicali, luteţiu 177.”

Şi proiectul de retehnologizare se află în grafic, astfel că oprirea Reactorului 1 este preconizată la finalul anului 2027.

Cosmin Ghiţă, CEO Nuclearelectrica: „ Înaintăm cu eforturile de finanţare, am început un process de evaluare a necesităţii implementării unor măsuri de ajutor de stat din partea Comisiei Europene.”

Proiectul Unităţilor 3 şi 4 care presupune finalizarea a două noi reactoare CANDU va dubla capacitatea de producţie a centralei de la Cernavodă. Unitatea 3 va intra în exploatare în 2030, iar Reactorul 4 până la finalul anului 2031.