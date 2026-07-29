ALERTĂ în România! Se oprește și Reactorul 2 de la Cernavodă. Debitul critic al Dunării afectează centrala nucleară care produce 20% din energia țării

România se confruntă cu efectele severe ale secetei și ale scăderii istorice a debitului Dunării, iar situația începe să afecteze inclusiv sectorul energetic. Ministerul Economiei a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă va fi oprită controlat joi, 30 iulie, începând cu ora 10:00, ca urmare a evoluției nefavorabile a condițiilor hidrologice de pe fluviu.

Decizia vine după măsurile adoptate deja pentru reducerea producției la centrala nucleară și marchează un moment fără precedent în contextul actual al secetei prelungite, în care ambele reactoare ale centralei sunt afectate de lipsa apei necesare sistemelor de răcire.

„Având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat mâine, 30 iulie, începând cu ora 10:00. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral. În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național.”

Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic

Potrivit Ministerului Economiei, oprirea controlată a Unității 2 este determinată exclusiv de diminuarea debitului Dunării, fenomen cauzat de temperaturile ridicate și de lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni.

Funcționarea reactoarelor nucleare presupune utilizarea unor volume importante de apă pentru răcirea instalațiilor, iar atunci când debitul fluviului scade sub anumite praguri operaționale, operatorul este obligat să reducă puterea sau să oprească temporar instalațiile pentru a respecta toate normele de securitate nucleară și de protecție a mediului.

Autoritățile subliniază că măsura este una preventivă și face parte din procedurile standard de exploatare în astfel de situații.

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Alimentarea cu energie electrică nu va fi afectată

Ministerul Economiei transmite că populația și companiile nu vor resimți efectele acestei decizii.

Necesarul de consum de energie electrică al României va fi acoperit integral prin celelalte surse disponibile în Sistemul Energetic Național, iar operatorii din domeniu monitorizează permanent evoluția situației pentru a putea interveni rapid dacă vor apărea modificări ale condițiilor de funcționare.

Reprezentanții ministerului precizează că, în funcție de evoluția debitului Dunării și de prognozele hidrologice, autoritățile și companiile din sectorul energetic vor adopta toate măsurile operative necesare pentru menținerea stabilității și siguranței Sistemului Energetic Național.

Cernavodă produce aproximativ 20% din energia României

În condiții normale de exploatare, cele două reactoare nucleare ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă furnizează aproximativ 20% din producția totală de energie electrică a României.

Importanța centralei este una strategică, aceasta reprezentând una dintre cele mai stabile și curate surse de energie din mixul energetic național. Oprirea simultană a ambelor unități este o situație rar întâlnită și evidențiază impactul pe care fenomenele climatice extreme îl pot avea asupra infrastructurii energetice.

Specialiștii atrag atenția că nivelurile foarte scăzute ale Dunării afectează nu doar producția de energie, ci și transportul naval, agricultura și alimentarea cu apă în anumite regiuni, ceea ce transformă seceta din acest an într-una dintre cele mai dificile provocări pentru economia României.

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Autoritățile monitorizează permanent situația

Operatorii energetici și instituțiile responsabile urmăresc în timp real evoluția debitului Dunării și condițiile meteorologice, urmând să decidă momentul în care reactorul va putea fi repornit în deplină siguranță.

Reprezentanții Ministerului Economiei insistă că oprirea controlată a Unității 2 nu reprezintă un incident și nu există riscuri pentru populație sau pentru siguranța centralei nucleare. Măsura este una tehnică, prevăzută în procedurile de exploatare și are rolul de a garanta funcționarea în cele mai înalte standarde de securitate nucleară.

Mediafax