Sorin Grindeanu convoacă un nou plen al Camerei Deputaților. Proiectele urgente care vor fi votate vineri și atacul lansat la adresa Guvernului Bolojan

Anunțul vine într-un context politic tensionat, în care PSD acuză Executivul condus de Ilie Bolojan de lipsă de acțiune și de blocarea unor măsuri importante pentru funcționarea instituțiilor statului. Sorin Grindeanu susține că Parlamentul trebuie să intervină pentru a debloca proiectele considerate prioritare și că va continua să convoace ședințe ori de câte ori va fi nevoie.

Un nou plen al Camerei Deputaților pentru proiectele cerute de Finanțe, Agricultură și Transporturi

În cadrul unei conferințe de presă, Sorin Grindeanu a precizat că activitatea legislativă va continua și la finalul acestei săptămâni, astfel încât proiectele solicitate de mai multe ministere să poată fi adoptate fără întârzieri.

Liderul PSD a mulțumit parlamentarilor pentru mobilizarea din ultimele zile și pentru ritmul în care au fost dezbătute și aprobate inițiativele legislative.

„Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru implicare, pentru că au lucrat în comisii și în plen în aceste zile și am reușit să adoptăm aceste lucruri esențiale pentru români.

În final, vă anunț că voi mai organiza vineri încă un plen la Camera Deputaților pentru a vota proiectele solicitate de Finanțe, Agricultură și Transporturi”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca proiectele considerate importante pentru administrație, economie și infrastructură să fie adoptate cât mai rapid, fără ca disputele politice să afecteze procesul legislativ.

PSD acuză Guvernul că blochează activitatea legislativă

Pe lângă anunțul privind convocarea unui nou plen, Sorin Grindeanu a lansat și un atac direct la adresa Guvernului și a premierului Ilie Bolojan. Liderul social-democrat afirmă că Executivul se află într-o situație de blocaj și că Parlamentul este nevoit să preia inițiativa pentru adoptarea unor acte normative necesare.

Grindeanu a transmis că este pregătit să convoace și alte ședințe extraordinare ale Camerei Deputaților, dacă situația o va impune.

„Am toată deschiderea pentru a organiza oricâte ședințe este nevoie pentru a suplini lipsa de acțiune și mai ales de legalitate în care se află premierul și Guvernul demis. Ilie Bolojan trebuie să se gândească serios dacă mai vrea să țină România blocată”, a mai declarat Grindeanu.

Miza ședinței de vineri

Convocarea unei noi ședințe de plen evidențiază intenția conducerii Camerei Deputaților de a accelera adoptarea unor proiecte considerate urgente de ministerele implicate. Printre domeniile vizate se află finanțele publice, agricultura și transporturile, sectoare în care autoritățile urmăresc aprobarea unor măsuri cu impact asupra economiei și investițiilor.

Anunțul lui Sorin Grindeanu amplifică, în același timp, disputa politică dintre PSD și Guvern, pe fondul acuzațiilor privind ritmul de funcționare al Executivului. În perioada următoare, activitatea Parlamentului ar putea continua într-un ritm susținut, dacă vor exista noi solicitări legislative considerate prioritare.

Ședința de plen programată pentru vineri este așteptată să clarifice calendarul adoptării proiectelor venite din partea Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Ministerului Transporturilor, într-un moment în care scena politică este dominată de confruntarea dintre principalele forțe politice și de dezbaterea privind capacitatea Guvernului de a gestiona agenda legislativă.