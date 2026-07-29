Dezvoltăm România Sustenabil: Infrastructura de gaze, în dezvoltare accelerată

Investiţiile realizate de Transgaz anul trecut si cele aflate in derulare anul acesta depășesc 1 miliard de euro si sunt destinate dezvoltarii sustenabile a infrastructurii de transport si preluarii gazelor naturale din perimetrul Neptun-Deep.

Ion Sterian, Preşedintele Transgaz: ”Gazoductul Tuzla-Podişor, care a fost pus în funcţiune la începutul lui octombrie, şi pregătit deja să preia gazele din Marea Neagră, din perimetrul Neptun-Deep, și există premisele ca, în primul semestru al anului viitor, gazele din Marea Neagră să fie preluate în sistemul naţional de transport. Va fi una dintre cele mai mari din Europa, de 1 milion 50 de mii de metri cubi de gaze pe oră.”

Estimările sunt că, în această iarnă, consumul de gaze naturale al României, va crește cu cca 800 milioane - 1 miliard mc.

Ion Sterian, Preşedintele Transgaz: “Mă bucur că la Mintia se mişcă lucrurile. Noi am finalizat, la poarta fabricii, gazoductul, unde asigură consumul la capacitate maximă de 2 miliarde jumate de metri cubi.”

De asemenea, Centralele de co-generare de la Arad, cele cuprinse in PNRR, de la Constanţa şi Râmnicu-Vâlcea, sunt aproape de finalizare. La fel şi la Câmpia Turzii, unde va fi o centrală electrică pe gaze de 120 de megawati. Şi centrala de la Iernut va fi pusă în funcţiune până la finele acestui an.

Ion Sterian Preşedintele Transgaz: “Azomureşul, când va fi pus în funcţiune cu două instalaţii de producere ammoniac, va consuma peste 2 miliarde două sute - 2 miliarde trei sute de metri cubi de gaze pe an.”

Programul Anghel Saligny privind racordarea localităților la sistemul de transport va contribui, de asemenea, la creșterea consumului de gaze naturale.

Un gazoduct în Caraş-Severin, de peste 220 de kilometri, şi altele în zona Olteniei se construiesc în ritm accelerat şi ar urma să dezvolte tot sudul şi sud-vestul României. Investiţiile Transgaz din următorii ani se ridică la peste 6,5 miliarde de lei.

Ion Sterian, Preşedintele Transgaz: “Coridorul transbalcanic, de când s-a construit gazoductul Turkstream 2, din Rusia, Marea Neagră, Turcia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, a devenit nefuncţional.”

Am venit şi am transformat acest coridor pe reverse flow adică pe sens invers. Gazele care vin la terminalele din Grecia, de la Alexandropolis, să le aducem în Republica Moldova, în Ucraina.”

Compania are peste 16.500 de kilometri de conducte de transport gaze naturale, dintre care peste 1600 în Republica Moldova şi e în plină extindere. Investiţiile din ultimii ani, dar şi poziţia geografică strategică a României îl fac, astfel, să devin unul dintre cei mai importanţi jucători din Europa, la ora actuală.