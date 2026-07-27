Dezvoltăm România Sustenabil: Investiţia în viaţă

Dincolo de cifre, vorbim despre 952 de copii care au murit în doar 12 luni înainte de a împlini un an de viață. Mulți din cauze ce ar fi putut fi prevenite prin acces rapid la servicii medicale pentru gravide și nou‑născuți, prin dotarea corespunzătoare a secțiilor de neonatologie și prin formarea continuă a personalului medical. În timp ce marile centre medicale dispun de maternități de nivel III, capabile să gestioneze patologie complexă, în numeroase orașe mici și județe „roșii” pe harta mortalității infantile, bebelușii vin pe lume în secții insuficient dotate, unde șansa la viață depinde de existența unor echipamente minimale.

De peste 13 ani, Fundația Vodafone investește sistematic în dotarea secțiilor de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România. Programul a contribuit la scăderea mortalității infantile de la 10 la 6,6 decese la 1.000 de nou-născuți, prin investiții directe în infrastructură și echipamente medicale esențiale. Au fost construite și modernizate secții de terapie intensivă neonatală la standarde europene, precum cea de la Spitalul „Marie Curie” din București și cea de la Spitalul Județean Constanța, ambele dotate cu soluții de telemedicină, astfel încât cazurile critice să poată fi evaluate rapid de specialiști din centre mari. Anual, doar în aceste două unități, sunt tratate sute de cazuri grave.

Doar prin „Fondul Viață pentru Nou-Născuți”, Fundația Vodafone a alocat peste 9 milioane de lei pentru dotarea a 19 secții cu 330 de echipamente medicale performante, extinderea sistemelor de telemedicină în 23 de secții și organizarea de cursuri de resuscitare neonatală pentru medici și asistente. Astfel, mai mult de 30.000 de bebeluși beneficiază în fiecare an de diagnostic, tratament și îngrijire îmbunătățite.

Programul se concentrează pe secții și compartimente de nivel I și II, adesea ignorate în schemele mari de investiții, dar esențiale pentru nou-născuții din orașele mici și mediul rural. Dotările includ ventilatoare, mese radiante, monitoare de funcții vitale, aparate pentru testare auditivă și soluții de telemedicină, astfel încât echipele medicale să poată stabiliza și monitoriza corect copiii în primele ore de viață. În 2026, programul alocă încă 2,3 milioane de lei pentru dotarea a opt secții de neonatologie din orașe precum Carei, Odorheiu Secuiesc, Onești, Focșani, Buzău, Pitești, Reșița și Turda. Pentru această rundă de finanțare au fost primite 42 de aplicații din întreaga țară, însă bugetul existent permite susținerea doar a unei fracțiuni din necesar, după un proces riguros de jurizare și vizite în teren.

Fondul Viață pentru Nou‑Născuți: 13 ani de investiții în neonatologie: de la proiecte punctuale la program național

Fondul crește capacitatea secțiilor de neonatologie din România, prin dotare cu echipamente vitale

Spitalele publice pot accesa până la 300.000 de lei per proiect, pentru aparatură și echipamente destinate nou‑născuților