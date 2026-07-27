Comisia Europeană recrutează stagiari. Ce salarii primesc absolvenții români?

Ediția, care va începe în martie 2027, aduce o schimbare importantă: pentru prima dată pot aplica și absolvenții de învățământ profesional și tehnic, nu doar cei cu studii universitare.

Ce oferă stagiile Comisiei Europene?

Stagiile se vor desfășura timp de cinci luni, în perioada 1 martie – 31 iulie 2027, în cadrul serviciilor Comisiei Europene, al agențiilor și al altor organisme europene din Bruxelles și Luxemburg. Participanții selectați vor beneficia de o indemnizație lunară care, pentru posturile din Bruxelles, este de aproximativ 1.572 de euro.

Potrivit Comisiei Europene, candidații pot opta pentru un singur tip de stagiu: administrativ pentru absolvenți de studii universitare, administrativ pentru absolvenți de învățământ profesional și tehnic sau stagiu în cadrul Direcției Generale Traduceri.

Condiții de înscriere

Pentru stagiile destinate absolvenților de studii universitare, candidații trebuie să dețină o diplomă obținută după cel puțin trei ani de studii, să cunoască foarte bine una dintre limbile engleză, franceză sau germană și încă o limbă oficială a Uniunii Europene. De asemenea, nu trebuie să fi lucrat sau efectuat anterior un stagiu mai lung de 6 săptămâni într-o instituție sau agenție a Uniunii Europene.

Începând cu sesiunea din martie 2027, aproximativ 100 de locuri vor fi rezervate absolvenților de învățământ profesional și tehnic, măsură menită să extindă accesul la program și pentru tinerii cu pregătire practică.

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Domenii disponibile

Stagiile sunt disponibile într-o gamă variată de domenii, inclusiv ospitalitate, gastronomie și turism, IT și media digitală, inginerie și producție, afaceri, administrație și finanțe, precum și sănătate, asistență socială și educație.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a descris programul Blue Book drept „o oportunitate excelentă de a înțelege din interior cum funcționează instituțiile europene și de a dobândi experiență profesională într-un mediu multicultural”.

Înscrierile pentru sesiunea de stagii sunt deschise până la 4 septembrie 2026, ora 10:00 (ora Bruxelles-ului).

Blue Book este considerat unul dintre cele mai competitive programe de stagii din Europa, atrăgând anual aproximativ 36.000 de candidați pentru aproape 2.000 de locuri disponibile în instituțiile și agențiile Uniunii Europene, potrivit observatornews.ro.