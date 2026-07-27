Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie

Potrivit companiei de transport, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, vor interveni modificări în circulația trenurilor în noaptea de 30 spre 31 iulie, în intervalul orar 00:20–03:00.

Astfel, următoarele trenuri nu vor circula:

-R-M 7901 București Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:51)

-R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 00:57)

-R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 02:11)

-R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 01:37)

-R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 02:57) .

Compania anunță că vor circula pentru asigurarea traficului de călători:

-R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58)

-R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord (sosire 01:12)

-R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord (sosire 02:12).

(sursa: Mediafax)