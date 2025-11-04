Diabetul zaharat, o urgență națională: experții cer prevenție, depistare precoce și un registru unic al pacienților

Diabetul, o boală care nu doare până e prea târziu. România are nevoie de prevenție și un registru național al pacienților

Diabetul zaharat a fost tema centrală a unei dezbateri de anvergură organizate de Antena 3 CNN, eveniment care a reunit miniștri, experți medicali, reprezentanți ai pacienților și lideri din domeniul sănătății. Scopul întâlnirii a fost definirea unui plan coerent pentru diagnostic precoce, acces la tratamente moderne și îmbunătățirea calității vieții pacienților, dar și pentru prevenirea complicațiilor asociate acestei boli cronice.

În cadrul conferinței, specialiștii au subliniat și importanța educației pentru sănătate în rândul copiilor și adolescenților, atrăgând atenția asupra pericolelor generate de diabet și obezitate, două afecțiuni tot mai frecvente în rândul tinerilor.

Evenimentul a scos la iveală o concluzie clară: România are nevoie urgentă de măsuri concrete pentru prevenție, depistare precoce și crearea unui registru național al pacienților cu diabet.

„Primul lucru foarte important este să învățăm că diabetul nu doare decât în momentul în care apar complicațiile, motiv pentru care este esențial să mergem la monitorizare constantă. Trebuie să ne facem analizele periodic, o dată pe an, la medicul de familie. De asemenea, trebuie să luăm măsuri de prevenție în viața noastră de zi cu zi. Stilul de viață și mișcarea sunt esențiale și trebuie să schimbăm paradigma conform căreia gras și frumos înseamnă sănătos – pentru că s-ar putea să ai probleme de obezitate sau diabet. La fel, un ten roșu în obraji s-ar putea să ascundă o boală cardiovasculară.

Din perspectiva actorilor din sistem – mă refer la Casa Națională, Ministerul Sănătății, ANM și producătorii de medicamente inovative – lucrăm împreună, colaborăm pentru un acces mai bun la inovație, pentru că tratamentul este esențial în această boală. Un lucru foarte important, vorbind despre tratament, este că doar 55% dintre persoanele diagnosticate cu diabet au, în prezent, aderență la tratament. Este un aspect îngrijorător, pentru că lipsa controlului și lipsa tratamentului duc la complicații grave în următorii 10 ani”, a explicat Cristina Pricop, lider al grupului de lucru diabet din cadrul ARPIM.

Specialiștii atrag atenția că prevenția trebuie să devină o prioritate națională, iar educația privind alimentația sănătoasă și mișcarea ar trebui introdusă în școli. În paralel, sistemul medical trebuie să asigure acces echitabil la diagnostic, tratamente moderne și monitorizare constantă pentru toți pacienții.