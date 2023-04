Dragoș Tohărean, vicepreședinte ADR: Platforma ghișeul.ro are peste 1,8 milioane de utilizatori

"Este o discrepanță foarte mare între anumite statistici. Suntem printre primele locuri în ceea ce privește viteza internetului, deținerea unui dispozitiv smart sau folosirea dispozitivelor precum un telefon sau o tabletă, accesăm soluții digitale în mediul privat, fie că vorbim de inteligența artificială, blockchain sau conceptul de internet of things dar în momentul când vorbim de administrația publică e o diferență foarte mare de înțelegere a acestor competențe.

ADR nu are ca rol transformarea digitală a României prin scanarea documentelor și transformarea lor digitală. Rolul ADR este să găsim procese digitale astfel încât să îmbunătățim interacțiunea cu cetățenii României", spune acesta.

Platforma ghișeul.ro s-a dezvoltat foarte mult de la începutul acestui an și vor fi incluse, în viitor, mai multe funcționalități.

"Am avut o întâlnire la finalul anului trecut în care ne-am propus ca toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov să fie înrolate în platforma națională ghișeul.ro, astfel încât cetățenii, nu doar din România, ci și din afara țării să-și poată plăti taxele și impozitele prin intermediul acestei platforme. Am avut discuții prin care vrem să introducem mai multe taxe din CJ Ilfov în platformă. În colaborare cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării am lansat două soluții cheie la începutul acestui an.

Pentru platforma ghișeul.ro am lansat aplicațiile mobile pe iOS și Android. Urmează să lansăm pe matketplace Huawei aceeași aplicație, astfel încât să ajungem la toți cetățenii României care vor să-și plătească taxele și impozitele.

În proiectul de colaborare, inclusiv cu MAI, se poate obține și cazierul judiciar în format digital prin crearea unui cont în ghișeul.ro și direcționarea către hub-ul MAI. În 5 minute orice cetățean poate să-și obțină cazierul judiciar în format digital, cu principiile de semnătură digitală, cu valabilitate de 6 luni.

S-au făcut pași în direcția asta dar nu este suficient. Dezvoltăm în continuare platforma ghișeul.ro. În primele 3 luni ale acestui an, platforma a crescut foarte mult, avem peste 1,8 milioane de utilizatori. S-au făcut peste 160 de milioane de euro de plăți în primele 3 luni ale anului 2022, număr de plăți care reprezintă 20% din totalul plăților care s-au strâns în 12 ani de existență a platformei ghișeul.ro. Deci a crescut atât de mult ca și cunoaștere încât cetățenii au început să prindă încredere în cea mai de succes platformă a statului, în momentul de față.

Lucrăm la extinderea funcționalităților. Am început discuții cu Pool-ul de asigurări pentru dezastre din România (PAID) astfel încât lucrăm acum la implementarea astfel încât cetățenii să-și poată obține inclusiv asigurarea obligatorie PAD din platforma gjhișeul.ro. Am început discuții cu inspecția muncii, astfel încât cetățenii să-și poată obține, la un click distană, un raport cu istoricul experienței în câmpul muncii. Și sunt alte proiecte la care lucrăm pentru ghișeul.ro.", precizează vicepreședintele ADR.