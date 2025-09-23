Educația, la răscruce! Daniel David: Haideți să transformăm nemulțumirea în construcție!

Aceasta a fost concluzia principală a conferinței „Educație pentru nivelul următor. Învățământul se cuplează total la noul orizont al pieței muncii”, organizată de Antena 3 CNN, unde au participat experți din educație, mediul de afaceri și lideri politici.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel-Ovidiu David, a transmis că este timpul pentru o schimbare reală de paradigmă:

„Mi-ar plăcea să ne reașezăm în paradigme moderne, care să ne conecteze cu viitorul. Dacă ne întoarcem la vechile paradigme, am fi trecut degeaba prin această perioadă. Ar trebui factorul politic, dacă tot ne-a expus la aceste măsuri fiscal-bugetare, să se angajeze pentru un deceniu al educației și cercetării începând cu anul viitor. Iar acel deceniu trebuie să fie foarte simplu definit, fără grupuri de experți, comisii… Că am avut astfel de experiențe și cu președintele Băsescu și cu președintele Iohannis. Trebuie să fie ceva foarte simplu. O pagină, trei puncte asumate de factorul politic.”, a spus ministrul.

Trei obiective mari pentru următorul deceniu

Ministrul a lansat un apel către întreaga clasă politică să declare următorii zece ani drept „deceniul educației și cercetării”, cu un plan simplu, asumat public:

Bugetul educației și cercetării să crească în fiecare an față de anul anterior. Orice măsură majoră să respecte reperele OCDE și UE – iar dacă se deviază de la ele, să se explice transparent motivele. Educația și cercetarea să rămână împreună în aceeași structură, pentru a nu slăbi procesul de generare și transmitere a cunoașterii.

„Unu, în fiecare an, bugetul educației și cercetării este mai mare decât a fost în anul trecut. Doi, orice măsură paradigmatică o iei doar prin repere OCDE și ale Uniunii Europene. Ai deviat de la aceste repere, vii în fața oamenilor și a societății și explici de ce ai fost forțat să faci acest lucru. Și trei, măcar un deceniu să ținem cercetarea și educația împreună în aceeași structură, pentru că una se ocupă de generarea cunoașterii, cealaltă de diseminarea cunoașterii. Și dacă iar le separi în ministere diferite, iarăși slăbim cunoașterea. Trei puncte simple pe care dacă le asumi, să vedeți că peste 10 ani o să avem și finanțarea pe care o așteptăm, o să avem și paradigmele pe care ni le dorim și țara va fi mai puternică sub aspectul unei societăți bazate pe cunoaștere.”, a subliniat Daniel-Ovidiu David.

Despre criza actuală și protestele profesorilor

Ministrul a vorbit deschis despre măsurile fiscal-bugetare recente:

„Aceste măsuri ne-au salvat sistemul, salariile și bursele până la sfârșitul anului. Nemulțumirea trebuie folosită constructiv, nu pentru blocaj. Trebuie să stăm la masă și să construim împreună, începând cu bugetul de anul viitor.”

În privința protestelor profesorilor, acesta a adăugat: