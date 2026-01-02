Maduro se declară deschis la negocieri cu SUA

Nicolas Maduro a declarat, într-un interviu difuzat de televiziunea de stat, că Venezuela este pregătită să negocieze cu Statele Unite un acord pentru combaterea traficului de droguri.

Liderul de la Caracas susține că autoritățile americane cunosc deja această poziție și că există disponibilitate pentru un dialog „serios”, dacă Washingtonul îl dorește.

Declarația vine pe fondul unei campanii prelungite a administrației Trump, care a inclus lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, confiscarea unor petroliere venezuelene și creșterea prezenței navale americane în regiune.

La finalul anului trecut, SUA au anunțat că ultimele atacuri asupra unor vase suspecte s-au soldat cu cinci morți.

Maduro a refuzat să comenteze direct presupusul atac asupra unei facilități portuare din Venezuela, despre care presa internațională a relatat că ar fi fost efectuat de CIA.

Președintele american Donald Trump a declarat însă că SUA au „lovit” o instalație legată de Venezuela, fără a oferi detalii suplimentare.

În același timp, Maduro a adoptat un ton conciliant, afirmând că Venezuela este dispusă să permită investiții americane în sectorul petrolier, inclusiv prin companii precum Chevron.

El a susținut că dorește o relație pașnică și amiabilă cu Statele Unite, acuzând totodată Washingtonul că încearcă să se impună prin presiuni și intimidare.

(sursa: Mediafax)